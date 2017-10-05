Обзор «Российской газеты – неделя» за 5 октября 2017 года

05.10.2017 06:41:20 (GMT+12)

Своими глазами

Павлина и колдовство

Что делают шаманы в самом центре Европы

Владимир Снегирев, Прага

Трудно сказать, кто она — эта 45-летняя жительница небольшого чешского городка. По образованию — этнограф, по ученой степени — философ, по призванию — путешественница, по профессии — редактор солидного журнала. Павлина Брзакова написала много книг и почти все они так или иначе связаны с ее поездками в Сибирь. Сказания и предания ненцев, заметки о жизни среди эвенков, попытки разобраться в учениях тувинских шаманов… Роман Павлины под названием «Дедушка Огэ» долгое время был в списке бестселлеров в Чехии.

Интервью на 37 полосе



Работа

Декрет о тишине

Для мам с малышами открылись бесплатные офисы

Сергей Бабкин

В столице открылись специальные коворкинги для работающих в декрете мам, там можно оставить малыша с воспитателем, а самой спокойно заняться делами. В общей сложности в Москве шесть таких рабочих мест для мам, все различной вместимости. Но везде есть рабочая зона — стол, стул, Wi-Fi, другие атрибуты офисной жизни. В соседней комнате — детская с игрушками, фломастерами и прочими ребячьими радостями. Декретным мамам достаточно зарегистрироваться в проекте «Мама работает». Несколько часов можно работать спокойно. Единственное — нужно предварительно забронировать место, ведь коворкинг потихоньку набирает популярность

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Недвижимость

Один пишем, два в уме

Владельцам неузаконенных построек на дачных участках предлагают поторопиться с регистрацией имущества

Ирина Рыбникова

Владельцы подмосковных коттеджей и дач начали получать «письма счастья» от областного портала жалоб и предложений «Добродел», в которых система просит пользователей проверить, не числится ли за ними незарегистрированных объектов недвижимости. Таким образом власти в очередной раз напоминают собственникам о том, что времени до конца этого года остается немного. А в следующем владельцам неучтенных построек будут начислять повышенный земельный налог.

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Эксперимент

Рыжий, честный, домашний

Российские ученые доказали: любое дикое животное можно превратить в домашнее

Никита Зайков, Новосибирск

60 лет назад в новосибирском Академгородке начали одомашнивать лисиц. Эксперимент называют уникальным во всем мире, а автору идеи, академику Дмитрию Беляеву, недавно установили памятник — конечно же, с дружелюбной лисичкой. С животными, которых пусть и в крошечной степени, но все-таки создала наука, повстречался корреспондент «РГ».

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("Российская газета - Неделя").