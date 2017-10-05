Обзор «Российской газеты» за 5 октября 2017 года

05.10.2017 06:37:12 (GMT+12)

Инициатива

Частные детские сады могут получить государственное финансирование

Деньги — в сад

Ольга Игнатова

Частные детсады и ясли смогут получить господдержку, если будут предоставлять бюджетные места тем детям, которым их не хватило в муниципальных садиках.

Партия «Единая Россия» собрала предложения общественных организаций о том, как решить проблему нехватки мест в детсадах. И отправила их в минэкономразвития. Об этом «Российской газете» рассказал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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Авто

Наехали на ошибки

Реформа подготовки водителей зашла в тупик

Владимир Баршев

Теоретические экзамены в ГИБДД принимают по устаревшим билетам, от автошкол требуют предоставлять транспорт и площадки для приема экзаменов не только своим ученикам, но и чужим. Да еще и бесплатно. При этом замечено интересное явление: количество обучающихся в автошколах неумолимо падает, но зато количество автошкол — растет.

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Рейтинг

Найди свою школу

Кто попал в топ-500

Ирина Ивойлова

Вице-премьер Ольга Голодец и министр образования и науки Ольга Васильева представили рейтинг лучших школ России — 2017. Всего в нем 500 школ и отдельно выделен топ-25. Кроме этого, подготовлены рейтинги лучших сельских и профильных школ. В топ-500 больше всего школ из Москвы, Татарстана, Челябинской области. В пятерку самых сильных школ страны попали Санкт-Петербургский физико-математический лицей 239, Республиканский лицей для одаренных в Саранске, московская школа 179, московский лицей 1535, лицей НИУ ВШЭ.

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Проект

Процесс ускоряется

Верховный суд России предлагает значительно усовершенствовать судебные процедуры

Владислав Куликов

Пленум Верховного суда России одобрил большой проект поправок в ГПК, АПК и Кодекс административного судопроизводства. Одно из резонансных предложений: предлагается запретить защищать граждан в судах непрофессионалам. Быть представителем на процессе сможет только юрист. При этом вводится институт поверенных: эти люди тоже смогут оказывать какую-то правовую помощь, но их полномочия будут сокращены. Другая громкая норма: большинство решений предлагается выносить в сокращенном виде, без мотивировочной части. В профессиональной среде эта инициатива уже вызвала большие дискуссии.

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Постановление

Указали на право

«Умные» часы обложат авторским сбором

Александра Воздвиженская

С апреля 2018 года в России с «умных» часов начнут уплачивать авторский сбор. Цифровые фотоаппараты и видеокамеры от этого, наоборот, освободят. Постановление правительства, которое вносит изменения в перечень оборудования, используемого для свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, было подписано в конце сентября. Речь идет о фильмах, клипах и — главное — музыке, которую можно слушать без подключения к основному устройству — смартфону. Авторский сбор, или «налог на болванки», — это плата потенциального пользователя гаджета за прослушивание и просмотр музыки и видео, которые фактически он мог и не купить. «Умные» часы подорожают в среднем на 240 рублей, если уплату авторского сбора переложат на потребителя

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Кошелек

Угнали — не плати

Освободиться от транспортного налога, если машину похитили, будет проще

Владимир Баршев

Депутаты предложили облегчить налоговое бремя и так уже пострадавших автовладельцев. А именно — облегчить им освобождение от транспортного налога за машину, которой у них уже нет. Соответствующий законопроект о внесении поправок в подпункт 7 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса поступил в Госдуму.

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ЖКХ

Смывайся, кто может

За долги по «коммуналке» отключат канализацию

Ирина Жандарова, Антон Валагин (Воронеж)

В Воронеже должникам по «коммуналке» начали массово отключать канализацию. В день без подключения к центральному стояку остаются по 6—7 квартир. Эксперты уверены, практика законная и, главное, эффективная, ее могут взять на вооружение другие регионы.

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Туризм

Вместо Турции — в тайгу

Эксперты выяснили, почему в Томск прилетает столько же путешественников, сколько в Доминиканскую республику

В Алтайском крае в прошлом году отдохнуло столько же туристов, сколько побывало россиян в Китае. Такие неожиданные данные представила в исследовании Ассоциация туроператоров России(АТОР). Эксперты сопоставили цифры Росстата по выездному туризму и официальные данные по экскурсионным поездкам в регионах. Такие регионы-лидеры, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Казань остались «за скобками». В прошлом году Германия, к примеру, приняла чуть более одного миллиона россиян. В Калининграде за это же время побывало почти столько же. За это же время в Рязань приехало 1,6 миллиона туристов, причем более 370 тысяч человек из них стремились в музей Есенина. Интерес к художественным галереям сейчас переживает пик. Согласно исследованию, приезжая в другие города, 51% россиян стремится именно в музеи

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Технологии

Штраф по-соседски

Жителям Подмосковья предложили помогать штрафовать нарушителей правил парковки

Ирина Рыбникова

Жители Подмосковья теперь легко могут очистить свои дворы от соседских машин, брошенных где попало. В регионе запущено мобильное приложение «Народный инспектор», с помощью которого те, кого достали машины на газонах, детских площадках, тротуарах и пешеходных переходах, смогут поспособствовать тому, чтобы нарушитель был оштрафован. Приложение скачивается с областного портала жалоб и предложений «Добродел» и позволяет делать снимки и видеоролики о нарушении правил парковки. Но если на «Добродел» можно подать жалобу анонимно, то воспользоваться «Народным инспектором» смогут лишь те, кто зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации (ЕИАС), проще говоря, на портале госуслуг.

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("Российская газета").







