Камчатский метеокомментарий, 5 октября (278/87)

05.10.2017 05:44:45 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 5 октября (278/87)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +4°C, небольшая облачность, ветер южный, 1 м/с, атмосферное давление: 732 мм рт. ст., относительная влажность: 82%.

Предварительный прогноз:

Утро: +6°С, небольшая облачность.

День: +9°С, облачно с прояснениями.

Вечер: +10°С, небольшая облачность.

На протяжение дня возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 24 часа — нет заметных возмущений.  

Долгота светового дня:  11’20’’ (-5”).

Луна: 99% растущая.

Сегодня - Фока, Иона.

Народ приметил: Если с березы лист не опал, снег ляжет поздно. На Иону нельзя было есть рыбу: вспоминают о пребывании пророка Ионы в брюхе кита.

При не урожае на шишки кедра, ели и сосны зима лютой не бывает.

Именины у Ионы и Фоки. Иона с иврита - "голубь". Фока с греческого - "тюлень".

6 октября - именины у Поликсении и Ираиды
Народ приметил:
Именины у Поликсении и Ираиды. Поликсения с реческого, - "очень гостеприимная". Ираида (греч.) - "героическая".

Хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний - к ранней зиме.
  
Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  5 октября, 5.15 (кмч).

Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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