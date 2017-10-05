Камчатский метеокомментарий, 5 октября (278/87)

05.10.2017 05:44:45 (GMT+12)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +4°C, небольшая облачность, ветер южный, 1 м/с, атмосферное давление: 732 мм рт. ст., относительная влажность: 82%.



Предварительный прогноз:



Утро: +6°С, небольшая облачность.



День: +9°С, облачно с прояснениями.



Вечер: +10°С, небольшая облачность.



На протяжение дня возможен небольшой дождь.



Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 11’20’’ (-5”).



Луна: 99% растущая.



Сегодня - Фока, Иона.



Народ приметил: Если с березы лист не опал, снег ляжет поздно. На Иону нельзя было есть рыбу: вспоминают о пребывании пророка Ионы в брюхе кита.



При не урожае на шишки кедра, ели и сосны зима лютой не бывает.



Именины у Ионы и Фоки. Иона с иврита - "голубь". Фока с греческого - "тюлень".



6 октября - именины у Поликсении и Ираиды

Народ приметил:

Именины у Поликсении и Ираиды. Поликсения с реческого, - "очень гостеприимная". Ираида (греч.) - "героическая".



Хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний - к ранней зиме.



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 5 октября, 5.15 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



