Камчатский метеокомментарий, 5 октября (278/87)

05.10.2017 05:44:45 (GMT+12)
В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +4°C, небольшая облачность, ветер южный, 1 м/с, атмосферное давление: 732 мм рт. ст., относительная влажность: 82%.
Предварительный прогноз:
Утро: +6°С, небольшая облачность.
День: +9°С, облачно с прояснениями.
Вечер: +10°С, небольшая облачность.
На протяжение дня возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 24 часа — нет заметных возмущений.
Долгота светового дня: 11’20’’ (-5”).
Луна: 99% растущая.
Сегодня - Фока, Иона.
Народ приметил: Если с березы лист не опал, снег ляжет поздно. На Иону нельзя было есть рыбу: вспоминают о пребывании пророка Ионы в брюхе кита.
При не урожае на шишки кедра, ели и сосны зима лютой не бывает.
Именины у Ионы и Фоки. Иона с иврита - "голубь". Фока с греческого - "тюлень".
6 октября - именины у Поликсении и Ираиды
Народ приметил:
Именины у Поликсении и Ираиды. Поликсения с реческого, - "очень гостеприимная". Ираида (греч.) - "героическая".
Хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний - к ранней зиме.
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 5 октября, 5.15 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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