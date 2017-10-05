Доброе утро, Камчатка! Goeie oggend!

05.10.2017 05:17:41 (GMT+12)

Сегодня четверг, 5 октября 2017 года. По старому стилю 22 сентября.



Прор. Ионы (VIII в. до Р. Х.). Сщмч. Фоки, еп. Синопийского (117). Прп. Ионы пресвитера (IX), отца святых Феофана, творца канонов, и Феодора Начерта́нных. Блж. Параскевы Дивеевской (1915).



Прп. Ионы Яшезерского (после 1592). Прп. Макария Жабынского, Белевского, чудотворца (XVII). Собор Тульских святых. Мч. Фоки вертоградаря (ок. 320). Прав. Петра, бывшего мытаря (VI). Cщмч. Феодосия Бразского (1694) (Румын.).



Сщмч. Вениамина, еп. Романовского (1932).



По мусульманскому календарю — 15 мухаррама [I] 1439 г. хиджры



По еврейскому календарю — 15 тишрея 5778 года.



ЕСТЬ ПОВОД



Праздники



Всемирный день учителя.



День образования Республики Адыгея.



День работников уголовного розыска России.



День Республики в Португалии.



5 ОКТЯБРЯ В ИСТОРИИ



1733 Элекционный сейм избрал на польский трон русско-австрийского протеже Фридриха Августа.



1782 Впервые исполнена комедия Дениса Фонвизина «Недоросль».



1793 Во Франции отменено христианское летоисчисление и введен революционный календарь.



1918 Постановлением НКВД РСФСР основан советский уголовный розыск.



1930 Вышел в свет первый номер газеты «Московские новости» на английском языке (Moscow News).



1948 День образования Международного союза охраны природы (сейчас – Всемирный союз охраны природы).



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1713 Дени Дидро, французский философ, просветитель, энциклопедист, писатель и критик.



1829 Честер Алан Артур, 21-й президент США (1881-1885), государственный и политический деятель.



1863 Евгений Трубецкой, русский философ, публицист, правовед, общественный деятель.



1864 Луи Жан Люмьер, изобретатель кинематографа, родоначальник французской киноиндустрии.



1904 Федор Углов, советский и российский хирург, академик, общественный деятель.



1930 Павел Попович, советский космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза.



1936 Вацлав Гавел, чешский писатель и государственный деятель, первый президент Чехии (1993-2003).



1943 Инна Чурикова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР.



1944 Александр Михайлов, советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист РСФСР.



1951 Боб Гелдоф, ирландский музыкант, композитор, актер, общественный деятель.



1958 Брент Уорд Джетт, американский космонавт, полковник ВМС США.



1975 Кейт Уинслет

Кейт Уинслет английская актриса театра и кино



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



