Проект федерального закона «Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты» поддержан спикерами дальневосточных парламентов

04.10.2017 21:49:12 (GMT+12)
На заседании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», которое состоялось 4 октября на Камчатке, проект федерального закона «Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты» представил разработчик документа, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков.
«Указом Президента РФ 2017 год объявлен Годом экологии, – напомнил Александр Жирков. – Есть две базовых составляющие для того, чтобы успешно осуществлять глобальные задачи освоения дальневосточных и арктических территорий. Это продуманная социально-экономическая политика и рациональное использование природных ресурсов». По его мнению, при этом одним из важнейших направлений в сфере экологической безопасности на Дальнем Востоке является сохранение вечной мерзлоты.
«Проблема вечной мерзлоты актуализируется одновременно с промышленным освоением дальневосточного региона и Арктики. Это громадная площадь порядка 10 миллионов квадратных километров, занимающая 65 процентов территории Российской Федерации, – сказал Александр Жирков, – поэтому крайне важно обеспечить законодательное регулирование использования и охраны вечной мерзлоты для поддержания хрупкого экологического баланса».
Он сообщил, что первоначальный базисный вариант проекта федерального закона «Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты» подготовлен группой депутатов парламента Республики Саха (Якутия), а также Государственной Думы РФ. Проект разработан на основе Стратегии экологической безопасности в РФ и состоит из 23 статей, в которых отражены управление и организация деятельности в области охраны и рационального использования вечной мерзлоты, государственный учет и надзор, экономический механизм и ответственность за нарушение законодательства, международное сотрудничество.
Спикеры дальневосточных парламентов поддержали данный законопроект. Создана рабочая группа, которая займется его доработкой, после чего законопроект будет направлен на рассмотрение в Государственную Думу РФ.
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