Валерий Раенко: Необходимо изучить последствия поправок в Воздушный кодекс в части провоза багажа для дальневосточников

04.10.2017 21:41:55 (GMT+12)

Дальневосточные парламентарии проанализируют влияние закона об отмене норм бесплатного провоза багажа на социальное самочувствие жителей макрорегиона. Опыт всех дальневосточных регионов обобщат камчатские парламентарии. Такое решение принято по итогам заседания Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», которая состоялась 4 октября в Камчатском крае.



По инициативе камчатских парламентариев, участники встречи обсудили поправки в Воздушный кодекс, которые дали право авиакомпаниям продавать невозвратные билеты без права провоза бесплатного багажа. В случае покупки такого невозвратного билета багаж будет оплачивается дополнительно. По словам председателя Законодательного Собрания Камчатского края, заместителя председателя Ассоциации Валерия Раенко, этот вопрос был первым, который он предложил внести в повестку заседания.



«Россия велика! Принятые изменения могут быть незаметны для центральных регионов России, где, чтобы на два дня вылететь из Тулы в Сочи, не требуется иметь значительное количество багажа. И взять наши дальневосточные регионы: когда семья вылетает раз в два года на месяц на юг, накопив средства, чтобы отдохнуть, о каких десяти предельных килограммах багажа может идти речь? А пролететь всю страну ради трех дней отдыха – вы понимаете, что это не реально. Сегодня непонятен механизм реализации закона – подзаконные и ведомственные нормативные акты еще не приняты. Каким образом будет рассчитываться плата за сверхнормативный багаж – пока не известно. Дело в том, что невозвратные билеты у нас продаются именно по тому щадящему плоскому тарифу, который введён по поручению Президента для реализации права дальневосточников на авиаперевозки. Именно поэтому тарифу более половины жителей нашего региона вылетали в отпуск. Мы опасаемся, что введение тарифов на перевозку багажа нивелирует эту форму поддержки дальневосточников. Поэтому я попросил коллег-законодателей провести детальный мониторинг поправок в воздушный кодекс, когда они начнут действовать на практике. Если в ходе реализации закона будут возникать проблемы для жителей, мы сможем тогда консолидировано от всех регионов Дальнего Востока обратиться в федеральный центр, в Правительство страны, чтобы поправить ситуацию», - сказал Раенко.





