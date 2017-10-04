Валерий Раенко: Необходима помощь государства для создания инфраструктуры локальным группам участков, созданным в рамках закона о дальневосточном гектаре

04.10.2017 21:37:47 (GMT+12)

Дальневосточные парламентарии приняли обращение к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой предусмотреть государственное финансирование на создание инфраструктуры для участков, выделенных по программе дальневосточного гектара. Такое решение приняли участники заседания парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», которое состоялось 4 октября на Камчатке. С соответствующей инициативой выступил председатель Законодательного Собрания Камчатского края, заместитель председателя парламентской Ассоциации Валерий Раенко, а коллеги его единогласно поддержали.



«Сегодня обсуждалась реализация одной из самых серьезных задач, которые поставил и Президент, и Юрий Трутнев, как инициатор - это реализация закона дальневосточном гектаре. Этот закон постоянно шлифуется и дорабатывается с учетом трудностей, возникающих в процессе правоприменения. Мы сегодня обратили внимание на одну серьезную проблему. По закону, если 20 и более участков компактно расположены в одном месте, то субъект должен оказать содействие в организации инфраструктуры. А что такое инфраструктура – это дороги, электроснабжение, водоотведение - то есть глобальные серьезные работы, которые влекут многомиллиардные затраты. Почти все регионы Дальнего Востока – высокодотационные. И затраты на инфраструктуру в рамках закона о дальневосточном гектаре для нас неподъемные. Либо их нужно нести в ущерб другим задачам – у нас есть целый блок социальной ответственности, который мы должны обеспечить», - сказал спикер камчатского парламента.

По словам Раенко, в Камчатском крае с начала проекта подано порядка 4 тыс. заявок на дальневосточный гектар, из них больше половины - на участки в Елизовском районе. В основном, граждане берут гектар под жилищное строительство, личное подсобное хозяйство и в сельскохозяйственных целях. На полуострове в ходе реализации проекта образовано 9 мест концентрации земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование. Вместе с тем, на создание в них необходимой инфраструктуры, по предварительным подсчетам, требуется 4,6 млрд руб., в том числе на строительство автомобильных дорог - не менее 2,4 млрд рублей, инженерной инфраструктуры - не менее 2,02 млрд рублей. Дотационной Камчатке, чтобы «вытянуть» эти мероприятия самостоятельно понадобиться много лет. С аналогичной проблемой сталкиваются и другие регионы Дальнего Востока.



«Учитывая особую значимость проекта «Дальневосточный гектар», а также высокую дотационность региональных бюджетов, предлагаю подготовить обращение к Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой оказать государственную финансовую поддержку на развитие коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры смежных или компактно расположенных земельных участков, предоставленных по программе дальневосточного гектара. Предусмотреть это либо в федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» - одновременно продлив её на пять лет, либо разработать для этих целей новую государственную программу, направленную на развитие Дальнего Востока», - сказал Раенко. Дальневосточники поддержали спикера Камчатского краевого парламента.



Председатель Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», спикер Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской отметил, что особенно остро эта проблема стоит там, где в результате реализации закона о дальневосточном гектаре создаются новые населённые пункты. «Речь идет о возможности расширения предоставленных сегодня льгот, финансирования мероприятий направленных, на развитие закона о дальневосточном гектаре. Сегодня мы видим, что средств субъектов действительно не достаточно, чтобы можно было в полной мере исполнить этот закон. В частности, в Хабаровском крае мы принимаем на уровне субъекта закон о создании новой территории, и это требует, конечно, дополнительных расходов на все вопросы, связанные с созданием инфраструктуры», - сказал Луговской.





