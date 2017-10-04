Виталий Иваненко: Назрела необходимость усовершенствовать порядок предоставления жилья в коммерческий найм

04.10.2017 19:08:36 (GMT+12)

Рабочая группа по вопросам предоставления гражданам жилых помещений по договорам коммерческого найма будет создана в администрации Петропавловска-Камчатского с участием депутатов Городской Думы. Такое решение было принято в ходе депутатской сессии в среду, 4 октября.



«На сессии был рассмотрен ряд важных и дискуссионных вопросов, среди которых - необходимость доработки нормативной базы для коммерческого найма жилья. Мы действительно, в некоторой степени первопроходцы. Коммерческий найм на Дальнем Востоке применяется только в Петропавловск-Камчатском городском округе. Естественно, мы совершаем свои ошибки и учимся на них. Мы считаем, что сегодня назрела необходимость доработки нормативной базы по порядку предоставления гражданам жилых помещений по договорам коммерческого найма», - сказал, комментируя итоги рассмотрения данного вопроса, глава города Виталий Иваненко.



По данным Комитета по управлению жилищным фондом в настоящее время в списке жилья, отнесенного к категории коммерческого найма, числятся 97 квартир. Уже заключено 56 договоров коммерческого найма, еще 41 заявление находится в работе.



«Хотелось бы напомнить, что коммерческий найм – это право городского округа, а не обязанность. Мы не должны допустить, чтобы те категории жителей, которые имеют право, закреплённое законом, на получение квартир в социальный найм, в порядке очереди или во внеочередном порядке, страдали от отсутствия жилья в фонде муниципалитета. Поэтому нам важно соблюсти баланс интересов, исключить из этого процесса спекулятивные моменты и наладить работу в нормальном русле», - подчеркнул Виталий Иваненко.



В ходе сессии Городской Думы, было принято решение делегировать нескольких депутатов в состав рабочей группы для детальной проработки таких вопросов как сроки предоставления документов, порядок внесения квартир в категорию коммерческого найма, формирования перечня и другое.



«Работа по предоставлению гражданам жилых помещений в коммерческий найм будет продолжаться. Уверен, мы найдем решения, которые смогут удовлетворить наших жителей и не создавать излишний ажиотаж и спекуляции по данному вопросу», - подчеркнул глава города.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе мэрии Петропавловска-Камчатского.



