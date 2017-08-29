Льготные проездные билеты будут продаваться студентам с 5 октября

04.10.2017 19:06:03 (GMT+12)
С инициативой о восстановлении права всех студентов на льготные проездные билеты выступил на первой сессии депутатов Городской Думы 6-го созыва глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко.
Напомним, что в соответствии с решением Городской Думы Петропавловска-Камчатского от 29.08.2017 № 594-нд льготный проездной могли приобрести только те студенты, которые получают социальную стипендию, а также те, кто относится к льготной категории граждан.
«Принятое депутатами прошлого созыва решение необходимо проработать более детально. Предлагаю приостановить действие данной нормы до 1 января 2018 года. За это время будет создана рабочая группа, куда войдут руководители администрации города, активисты студенческой молодежи, родительских комитетов. Мы сможем выработать единый подход к определению категорий учащихся и студентов, на которых будет распространяться действие данной льготы. В связи с необходимостью всестороннего обсуждения вопроса, прошу делегировать в состав данной рабочей группы трех депутатов Городской Думы», - сказал Виталий Иваненко.
Депутаты поддержали предложение главы города. Решение вступит в силу завтра, 5 октября. В этот же день начнется продажа льготных проездных билетов для студентов и учащейся молодежи.
«Списки студентов, которые выразили желание приобрести льготные проездные билеты, составили в учебных учреждениях. 5 октября представители вузов приедут в управление культуры, спорта и молодежной политики за своими проездными. Студентам не надо будет обращаться в почтовые отделения. Они приобретут билеты у себя в учебном учреждении», - пояснила руководитель управления Лилиана Соловьева.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе мэрии Петропавловска-Камчатского.
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