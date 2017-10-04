Депутаты 6-го созыва утвердили структуру и избрали председателей комитетов Городской Думы Петропавловска-Камчатского

04.10.2017 19:02:45 (GMT+12)
На прошедшей 4 октября 1-й очередной сессии 6-го созыва Городской Думы депутаты утвердили структуру Городской Думы, обозначив название и состав комитетов и комиссий Городской Думы.
Так, в ближайшие пять лет в представительном органе Петропавловска будут работать четыре комитета и две комиссии:
Комитет по бюджету, финансам и экономике. Председателем избрана Галина Монахова.
Комитет по местному самоуправлению и социальной политике. Председатель – Андрей Воровский.
Комитет по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству. Председатель – Денис Прудкий.
Комитет по собственности, земельным отношениям, предпринимательству и инвестициям. Председатель – Василий Кнерик.
Комиссия по взаимодействию с Контрольно-счетной палатой ПКГО. Председатель – Алексей Кронов.
Комиссия по Регламенту и депутатской этике. Председатель – Анатолий Наумов.
Кроме того, открытым голосованием депутаты избрали заместителей председателя Городской Думы. Ими стали: Андрей Воровский (на освобожденной основе) и Денис Прудкий (на освобожденной основе).
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Городской Думы Петропавловска-Камчатского.
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