Депутаты 6-го созыва утвердили структуру и избрали председателей комитетов Городской Думы Петропавловска-Камчатского

04.10.2017 19:02:45 (GMT+12)

На прошедшей 4 октября 1-й очередной сессии 6-го созыва Городской Думы депутаты утвердили структуру Городской Думы, обозначив название и состав комитетов и комиссий Городской Думы.



Так, в ближайшие пять лет в представительном органе Петропавловска будут работать четыре комитета и две комиссии:



Комитет по бюджету, финансам и экономике. Председателем избрана Галина Монахова.

Комитет по местному самоуправлению и социальной политике. Председатель – Андрей Воровский.

Комитет по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству. Председатель – Денис Прудкий.

Комитет по собственности, земельным отношениям, предпринимательству и инвестициям. Председатель – Василий Кнерик.

Комиссия по взаимодействию с Контрольно-счетной палатой ПКГО. Председатель – Алексей Кронов.

Комиссия по Регламенту и депутатской этике. Председатель – Анатолий Наумов.



Кроме того, открытым голосованием депутаты избрали заместителей председателя Городской Думы. Ими стали: Андрей Воровский (на освобожденной основе) и Денис Прудкий (на освобожденной основе).



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Городской Думы Петропавловска-Камчатского.



