Галина Монахова избрана новым председателем Городской Думы Петропавловска-Камчатского

04.10.2017 18:58:02 (GMT+12)

Заседание 1-й очередной сессии Городской Думы состоялось в краевой столице 4 октября. Повестка дня содержала 27 вопросов.



Одним из главных стал вопрос об избрании председателя Городской Думы 6-го созыва. Большинством голосов новым председателем из числа депутатов избрана Галина Монахова.



Выступая перед журналистами, вновь избранный председатель рассказала, что избрание на эту должность является поворотным событием в жизни. «Это абсолютно новая сфера деятельности для меня и я вступаю в должность с большим волнением. Избрание председателем Городской Думы налагает колоссальнейшую ответственность, это доверие, но доверие, как правило, авансом. Но я могу сказать, что я приложу все усилия, все знания, душу и сердце чтобы оправдать все надежды и наказы наших избирателей», - сказал Галина Монахова.



Справка:



Галина Васильевна Монахова родилась в с. Щапино Мильковского района Камчатской области. С 1970 года проживает в Петропавловске-Камчатском.



Окончила с отличием Камчатское областное музыкальное училище. В 1982 году окончила очное отделение Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, после чего вернулась в училище в качестве преподавателя истории музыки, музыковеда.



В 1995 году прошла профессиональную переподготовку в Российском институте переподготовки работников искусства, культуры и туризма, присвоена квалификация – государственный советник по вопросам культуры и туризма.



В 1999 году была приглашена на работу в Управление культуры администрации Камчатской области, где прошла путь от главного специалиста до заместителя начальника Управления.



Участвуя в процессе создания Камчатского края (после объединения Камчатской области и Корякского автономного округа), стояла у истоков формирования нового органа исполнительной власти – Министерства культуры Камчатского края, который возглавляла до апреля 2011 года.



В период становления нового этапа культуры Камчатского при непосредственном участии Галины Монаховой был впервые принят региональный закон «О культуре в Камчатском крае», разработана Стратегия развития культуры Камчатского края до 2025 года, начаты и реализованы масштабные проекты:



- учрежден межрегиональный фестиваль кукольных театров «Папа Карло»;



- произведена реконструкция Камчатского театра драмы и комедии;



- начата реконструкция Дома культуры в п. Никольское;



- проведены Дни Камчатского края в Москве



С ноября 2012 года работала в должности начальника вновь созданного Управления культуры, спорта и молодежной политики городской администрации, с марта 2015 года по настоящее время являлась директором Детской музыкальной школы № 1 Петропавловска-Камчатского.



Галина Монахова внесла личный вклад в культуру Петропавловска-Камчатского городского округа, в реализацию творческого проекта «Городские променады», в начало реконструкции Дома культуры СРВ, открытие литературного музея им. Георгия Поротова и многое другое.



Профессиональное отношение Галины Монаховой к делу было отмечено Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, Министерством культуры Российской Федерации, Губернатором Камчатского края, руководством Петропавловск-Камчатского городского округа.



Ведет общественную деятельность, является членом Партии «Единая Россия», координатором регионального партийного проекта «Местный дом культуры».



Замужем, имеет двоих детей.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Городской Думы Петропавловска-Камчатского.