На всех этапах развития гражданская оборона обеспечивала безопасность государства

04.10.2017 18:55:56 (GMT+12)

Поздравление Министра В.А. Пучкова с Днем гражданской обороны Российской Федерации



Уважаемые ветераны и сотрудники МЧС России!



Этот год – юбилейный для гражданской обороны нашей страны. Свое 85-летие отмечает система, ставшая одним из гарантов безопасности государства. Именно поэтому 2017 год объявлен в МЧС России Годом гражданской обороны.



На всех этапах развития гражданская оборона обеспечивала безопасность государства, повышала уровень защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.



В историю гражданской обороны вписано немало героических страниц. Наиболее яркая из них – вклад в победу бойцов местной противовоздушной обороны в годы Великой Отечественной войны. Силами МПВО осуществлялось обезвреживание авиабомб, ликвидировались пожары и возгорания, восстанавливались здания, предотвращались аварии, оказывалась медицинская помощь пострадавшим. Благодаря этому удалось спасти миллионы жизней, сохранить тысячи стратегически важных объектов экономики и памятников культуры.



С годами система гражданской обороны крепла, доказывая свою значимость и состоятельность.



Сегодня гражданская оборона Российской Федерации - это мощная система, включающая огромный материальный, технический и человеческий потенциал, который направлен на обеспечение безопасности государства и его граждан от опасностей, возникающих при военных конфликтах, и от угроз природного и техногенного характера.



В современных условиях гражданская оборона решает широкий спектр задач и играет исключительную роль в предупреждении и ликвидации последствий ЧС, пожаров и техногенных катастроф, в повышении уровня подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и формировании культуры безопасности жизнедеятельности.



Силы гражданской обороны последовательно увеличивают свой потенциал, активно осваивают современную технику и передовые технологии, улучшают подготовку личного состава.



Вопросы совершенствования и дальнейшего развития гражданской обороны в условиях возрастающих мировых рисков сегодня актуальны как никогда. Впервые этапы ее развития определены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года», которые утверждены Президентом Российской Федерации. Поэтому нам вместе предстоит реализовать все намеченные мероприятия для обеспечения максимальной защиты населения от всевозможных угроз.



В этот знаменательный день выражаю огромную признательность ветеранам гражданской обороны, которые внесли в развитие гражданской обороны нашей страны неоценимый вклад и посвятили свою жизнь делу обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Ваш богатый опыт, мудрость, благородные дела и поступки являются вдохновляющей силой для каждого сотрудника

МЧС России.



Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю с Днем гражданской обороны всех, кто внес вклад в дело совершенствования системы гражданской обороны. Желаю крепкого здоровья, оптимизма, силы духа, жизненной энергии, семейного благополучия и мирного неба над головой!



Пусть ваш профессионализм, ответственность и преданность своему делу и в дальнейшем способствуют развитию гражданской обороны и решению задач защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на благо нашей Родины.





