Владимир Илюхин поздравил личный состав в/ч 14086 с юбилеем образования на Камчатке подразделения Космических войск

04.10.2017 18:52:54 (GMT+12)

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поздравил военнослужащих и ветеранов войсковой части 14086 с 60-летием образования в регионе специализированного подразделения Космических войск. Торжественное собрание, посвящённое юбилею, прошло 4 октября в Доме культуры «Галактика» посёлка Вулканный.



«За 60 лет пройден огромный путь. Все эти годы вы и ваши предшественники отлично выполняли важнейшие государственные задачи по эффективному освоению околоземного пространства, укреплению оборонного потенциала нашей страны. Мы были первыми в космосе, во многом благодаря вашему труду, эти лидерские позиции удерживаем по сей день, - отметил Владимир Илюхин. - Продолжая боевые традиции, личный состав с честью выполняет задачи по организации запусков космических аппаратов. Без вашего участия обеспечение обороны и безопасности нашего государства в воздушно-космическом пространстве было бы невозможно. Позвольте от имени всех жителей Камчатки и от себя лично поблагодарить вас за преданность делу, честную службу, патриотизм и высокий профессионализм».



Глава региона передал поздравления полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Александра Беглова, который в своё время проходил службу в войсковой части.



В честь праздничной даты Владимир Илюхин также вручил ценные подарки военнослужащим.



Справка:



Формирование части 14086 было начато в июне 1957 года на базе научно-исследовательского артиллерийского института № 4 Министерства обороны СССР (НИИ-4 МО). 16 сентября 1957 года часть прибыла в район постоянной дислокации. 4 октября 1957 года дежурные расчеты части успешно провели свою первую работу по контролю РН с первым искусственным спутником Земли. 12 апреля 1961 года НИП принимал участие в управлении полетом первого в мире пилотируемого космического корабля с космонавтом Юрием Гагариным. С помощью станции «Заря» радиотелефонные переговоры с кораблем «Восток» вел командированный в в/ч 14086 старший лейтенант Герман Титов, вскоре совершивший второй пилотируемый космический полет.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.