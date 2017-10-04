Камчатка, 4 октября: итоги дня

04.10.2017 18:13:54 (GMT+12)
●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/
Чиновница мэрии Петропавловска признана виновной в разглашении коммерческой тайны.
Житель Камчатки попался на попытке взять кредит по чужому паспорту.
Галина Монахова стала первой женщиной-председателем думы камчатской столицы.
Корейский праздник урожая и семьи пройдет в краевой библиотеке.
Угроза бунтов заставила власти Камчатки вернуть льготные проездные студентам.
Руководство «Шамсы» наградит сотрудников-новаторов.
Затонувший в Авачинской губе сейнер угрожает безопасности судов.
Полиция ищет водителя автомобиля, сбившего школьника в Петропавловске-Камчатском.
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла.
Навигация маломерных судов закрывается на Камчатке.
Жители Камчатки могут пожаловаться на холод в детсадах и школах в Роспотребнадзор.
●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/
В Петропавловске покажут фильм о любви подростка и взрослого мужчины.
На Курильском озере появился медвежонок с «белым воротничком».
Чиновницу мэрии Петропавловска оштрафовали на 100 тысяч за разглашение коммерческой тайны.
УФАС: не стоит доверять «Единой городской службе по учету водоснабжения».
В Петропавловске 19-летний грабитель пытался взять кредит по чужому паспорту.
В Елизове молодой бизнесмен обворовал подвал, в котором делал ремонт.
Названия «групп смерти» дети на Камчатке вырезали лезвием на руках.
На Камчатке определили сроки закрытия навигации для маломерных судов.
Председателем городской думы Петропавловска стала Галина Монахова.
В Петропавловске водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии.
На севере Камчатки суд заставил администрацию прописать ребенка в квартире матери.
Камчатцев приглашают поучаствовать в акции «Авто-Мото-Донор».
Новый сезон в Камчатском театре кукол начнется с премьеры.
Усть-Камчатску купили два новых пассажирских автобуса.
Вилючинске школьник и работник кафе воровали велосипеды.
●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/
Избран новый председатель думы Петропавловска-Камчатского. Народные избранники провели первую сессию в новом составе.
Учителей Петропавловска поздравили с наступающим праздником. Одиннадцать педагогов стали лауреатами премии имени Новограбленова.
Форум для предпринимателей «День бизнеса» проходит на Камчатке. Главная цель — повышение информированности бизнеса о мерах господдержки.
Жителю Петропавловска почти удалось взять кредит по чужому паспорту. Причиной отказа стало несовпадение фотографий.
Russian dance matryoshki — лидер танцевально-спортивного марафона Kamchatka NEW LIFE. Награждение победителей прошло 3 октября на главной площади Петропавловска.
Житель Камчатки ограбил сарай и повесил на дверь новый замок. В числе похищенного шлифовальная машинка, канистра бензина и четыре весла.
Камчатка лидирует в одной из номинаций премии National Geographic Traveler. Республика Карелия отстаёт от нашего региона на 1 %.
На Камчатке открылось заседание парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». В регион прибыли представители законодательных органов власти девяти субъектов макрорегиона.
Мэрия: Продажу льготных проездных студентам Петропавловска возобновят в четверг. Действие возмутившего общественность решения депутатов приостановили до 2018 года.
Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на высоту 5 километров. Пепловый шлейф распространился на 21 километр в сторону Кроноцкого залива.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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