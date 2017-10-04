Камчатка, 4 октября: итоги дня

04.10.2017 18:13:54 (GMT+12)

Камчатка, 4 октября: итоги дня

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/

Чиновница мэрии Петропавловска признана виновной в разглашении коммерческой тайны.

Житель Камчатки попался на попытке взять кредит по чужому паспорту.

Галина Монахова стала первой женщиной-председателем думы камчатской столицы.

Корейский праздник урожая и семьи пройдет в краевой библиотеке.

Угроза бунтов заставила власти Камчатки вернуть льготные проездные студентам.

Руководство «Шамсы» наградит сотрудников-новаторов.  

Затонувший в Авачинской губе сейнер угрожает безопасности судов.  

Полиция ищет водителя автомобиля, сбившего школьника в Петропавловске-Камчатском.  

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла.

Навигация маломерных судов закрывается на Камчатке.  

Жители Камчатки могут пожаловаться на холод в детсадах и школах в Роспотребнадзор.  

●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/

В Петропавловске покажут фильм о любви подростка и взрослого мужчины.

На Курильском озере появился медвежонок с «белым воротничком».

Чиновницу мэрии Петропавловска оштрафовали на 100 тысяч за разглашение коммерческой тайны.

УФАС: не стоит доверять «Единой городской службе по учету водоснабжения».

В Петропавловске 19-летний грабитель пытался взять кредит по чужому паспорту.

В Елизове молодой бизнесмен обворовал подвал, в котором делал ремонт.

Названия «групп смерти» дети на Камчатке вырезали лезвием на руках.

На Камчатке определили сроки закрытия навигации для маломерных судов.

Председателем городской думы Петропавловска стала Галина Монахова.

В Петропавловске водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии.

На севере Камчатки суд заставил администрацию прописать ребенка в квартире матери.

Камчатцев приглашают поучаствовать в акции «Авто-Мото-Донор».

Новый сезон в Камчатском театре кукол начнется с премьеры.

Усть-Камчатску купили два новых пассажирских автобуса.

Вилючинске школьник и работник кафе воровали велосипеды.

●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/

Избран новый председатель думы Петропавловска-Камчатского. Народные избранники провели первую сессию в новом составе.

Учителей Петропавловска поздравили с наступающим праздником. Одиннадцать педагогов стали лауреатами премии имени Новограбленова.

Форум для предпринимателей «День бизнеса» проходит на Камчатке. Главная цель — повышение информированности бизнеса о мерах господдержки.

Жителю Петропавловска почти удалось взять кредит по чужому паспорту. Причиной отказа стало несовпадение фотографий.

Russian dance matryoshki — лидер танцевально-спортивного марафона Kamchatka NEW LIFE. Награждение победителей прошло 3 октября на главной площади Петропавловска.

Житель Камчатки ограбил сарай и повесил на дверь новый замок. В числе похищенного шлифовальная машинка, канистра бензина и четыре весла.

Камчатка лидирует в одной из номинаций премии National Geographic Traveler. Республика Карелия отстаёт от нашего региона на 1 %.

На Камчатке открылось заседание парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». В регион прибыли представители законодательных органов власти девяти субъектов макрорегиона.

Мэрия: Продажу льготных проездных студентам Петропавловска возобновят в четверг. Действие возмутившего общественность решения депутатов приостановили до 2018 года.

Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на высоту 5 километров. Пепловый шлейф распространился на 21 километр в сторону Кроноцкого залива.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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