Камчатка, 4 октября: итоги дня

04.10.2017 18:13:54 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



Чиновница мэрии Петропавловска признана виновной в разглашении коммерческой тайны.



Житель Камчатки попался на попытке взять кредит по чужому паспорту.



Галина Монахова стала первой женщиной-председателем думы камчатской столицы.



Корейский праздник урожая и семьи пройдет в краевой библиотеке.



Угроза бунтов заставила власти Камчатки вернуть льготные проездные студентам.



Руководство «Шамсы» наградит сотрудников-новаторов.



Затонувший в Авачинской губе сейнер угрожает безопасности судов.



Полиция ищет водителя автомобиля, сбившего школьника в Петропавловске-Камчатском.



Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла.



Навигация маломерных судов закрывается на Камчатке.



Жители Камчатки могут пожаловаться на холод в детсадах и школах в Роспотребнадзор.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



В Петропавловске покажут фильм о любви подростка и взрослого мужчины.



На Курильском озере появился медвежонок с «белым воротничком».



Чиновницу мэрии Петропавловска оштрафовали на 100 тысяч за разглашение коммерческой тайны.



УФАС: не стоит доверять «Единой городской службе по учету водоснабжения».



В Петропавловске 19-летний грабитель пытался взять кредит по чужому паспорту.



В Елизове молодой бизнесмен обворовал подвал, в котором делал ремонт.



Названия «групп смерти» дети на Камчатке вырезали лезвием на руках.



На Камчатке определили сроки закрытия навигации для маломерных судов.



Председателем городской думы Петропавловска стала Галина Монахова.



В Петропавловске водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии.



На севере Камчатки суд заставил администрацию прописать ребенка в квартире матери.



Камчатцев приглашают поучаствовать в акции «Авто-Мото-Донор».



Новый сезон в Камчатском театре кукол начнется с премьеры.



Усть-Камчатску купили два новых пассажирских автобуса.



Вилючинске школьник и работник кафе воровали велосипеды.



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



Избран новый председатель думы Петропавловска-Камчатского. Народные избранники провели первую сессию в новом составе.



Учителей Петропавловска поздравили с наступающим праздником. Одиннадцать педагогов стали лауреатами премии имени Новограбленова.



Форум для предпринимателей «День бизнеса» проходит на Камчатке. Главная цель — повышение информированности бизнеса о мерах господдержки.



Жителю Петропавловска почти удалось взять кредит по чужому паспорту. Причиной отказа стало несовпадение фотографий.



Russian dance matryoshki — лидер танцевально-спортивного марафона Kamchatka NEW LIFE. Награждение победителей прошло 3 октября на главной площади Петропавловска.



Житель Камчатки ограбил сарай и повесил на дверь новый замок. В числе похищенного шлифовальная машинка, канистра бензина и четыре весла.



Камчатка лидирует в одной из номинаций премии National Geographic Traveler. Республика Карелия отстаёт от нашего региона на 1 %.



На Камчатке открылось заседание парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». В регион прибыли представители законодательных органов власти девяти субъектов макрорегиона.



Мэрия: Продажу льготных проездных студентам Петропавловска возобновят в четверг. Действие возмутившего общественность решения депутатов приостановили до 2018 года.



Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на высоту 5 километров. Пепловый шлейф распространился на 21 километр в сторону Кроноцкого залива.



