Камчатский гороскоп, 5 октября

04.10.2017 16:56:48 (GMT+12)
Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, методист детского сада:
День заинтересованных дискуссий, острых диалогов. Сегодня наиболее активна информационная сфера, что побуждает к интенсивному обмену мнениями в реале и в виртуальном пространстве. Общее настроение заставляет прямо говорить о наболевшем и дает смелость спорить с авторитетами, что может привести к конфликту, зато поможет выяснить правду и расставить все акценты. Значимы заявления конкретных лиц: лидеров групп, защитников чужих интересов. Подходящий момент для итогового собрания, оглашения вердикта, публикации сенсационных материалов, прощальной речи. Появляется шанс у журналистов, репортеров, блоггеров: вовремя поданная публике горячая новость будет способствовать популярности.
Рейтинг дня: 4+.
Опасное место для водителей и пешеходов: улица Сахалинская.
День благоприятен для жителей улиц Максутова, Владивостокской, проспекта Карла Маркса (в краевом центре), Завойко (в Елизове), поселка Усть-Камчатск, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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