Камчатский гороскоп, 5 октября

04.10.2017 16:56:48 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, методист детского сада:



День заинтересованных дискуссий, острых диалогов. Сегодня наиболее активна информационная сфера, что побуждает к интенсивному обмену мнениями в реале и в виртуальном пространстве. Общее настроение заставляет прямо говорить о наболевшем и дает смелость спорить с авторитетами, что может привести к конфликту, зато поможет выяснить правду и расставить все акценты. Значимы заявления конкретных лиц: лидеров групп, защитников чужих интересов. Подходящий момент для итогового собрания, оглашения вердикта, публикации сенсационных материалов, прощальной речи. Появляется шанс у журналистов, репортеров, блоггеров: вовремя поданная публике горячая новость будет способствовать популярности.



Рейтинг дня: 4+.



Опасное место для водителей и пешеходов: улица Сахалинская.



День благоприятен для жителей улиц Максутова, Владивостокской, проспекта Карла Маркса (в краевом центре), Завойко (в Елизове), поселка Усть-Камчатск, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.