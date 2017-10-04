На Камчатке проходит форум для предпринимателей «День бизнеса»

04.10.2017 16:12:01 (GMT+12)
В Правительстве Камчатского края открылась конференция для предпринимателей «День бизнеса». В ней принимают участие представители органов исполнительной власти края, специалисты региональных контрольно-надзорных ведомств, работники администрации ПКГО, объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и кредитных учреждений.
Организатором мероприятия выступило краевое агентство инвестиций и предпринимательства. Там сообщили, что главная цель конференции – повышение информированности бизнеса о мерах государственной поддержки, порядке соблюдения законодательства в сфере предпринимательства и упрощённом доступе к сервисам государственных и муниципальных услуг.
«Здесь находятся люди, которые нацелены на развитие. Те, кто хотят, чтобы бизнес стал успешным. Для этого необходимо использовать все существующие возможности на федеральном и региональном уровнях. Как человек достаточно долго проработавший в этой сфере, могу уверенно сказать, что за последние 3 года система государственной поддержки была переформатирована на 80-90%. Она стала более клиентоориентированной. Сегодня можно получить ту или иную меру поддержки находясь дома, не отходя от компьютера. Поэтому наша задача в том, чтобы обеспечить вас всей необходимой информацией по тем ресурсам, которые сегодня есть», - отметила в приветственной речи руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова.
Модераторы конференции подготовили 16 докладов на различные темы. Кроме того, в течение дня в рамках форума пройдут бесплатные консультации и тренинги, а также мастер-класс от бизнес-тренера. Мероприятие завершится в 17.00.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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