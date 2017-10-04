На Камчатке подведены итоги четвертого этапа акции «Вода – безопасная территория»

04.10.2017 16:48:38 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6154



105 межведомственных групп приняли участие в четвертом этапе акции «Вода – безопасная территория», который проходил на Камчатке в период с 25 сентября по 1 октября.



В состав межведомственных групп вошли госинспекторы по маломерным судам, спасатели и другие специалисты МЧС России, а также представители правоохранительных органов, местной власти, общественных организаций и сельские старосты.



В этот период были проведены 119 патрулирований и рейдовых мероприятий, в ходе которых члены межведомственных групп выявили более 20 нарушений правил пользования маломерными судами на водных объектах и 13 фактов нарушения общественного порядка. По результатам выявленных нарушений были составлены 34 административных протокола. Общая сумма штрафов составила более 11 тысяч рублей.



Основными нарушениями, которые были выявлены должностными лицами МЧС России, стали: отсутствие необходимого количества спасательных жилетов на судне, управление судном, которое не прошло техническое освидетельствование или не зарегистрировано в установленном порядке, отсутствие при себе у судоводителя документов, необходимых для допуска к управлению маломерным судном, а также передача управления маломерным судном лицу, не имеющему при себе удостоверения на право управления маломерным судном.



За этот же период на базах отдыха и в образовательных учреждениях проведено 245 занятий, в ходе которых детям напомнили о правилах безопасного поведения на водоемах, акцентировав внимание на том, что в скором времени на водоемах начнется становление льда. В этот период выход на водоемы категорически запрещен!



Напомним, летняя профилактическая долгосрочная акция «Вода – безопасная территория» проводилась под руководством Сибирского регионального центра МЧС России в регионах Дальнего Востока, Урала и Сибири. Первые три этапа прошли в июне, июле и августе.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.