Вниманию судоводителей! Обозначены сроки закрытия навигации в Камчатском крае

04.10.2017 16:07:25 (GMT+12)
На Камчатке определены сроки закрытия навигации. Как и в прошлые годы, закрытие навигации будет происходить поэтапно.
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края № 350-П от 21.08.2017. С 15 октября 2017 года закрывается навигация на водных объектах, расположенных на территориях следующих муниципальных образований полуострова: городской округ «поселок Палана», Олюторский, Пенжинский, Карагинский и Тигильский муниципальные районы.
С 1 ноября 2017 года выходить на воду маломерных судах будет запрещено на водных объектах, расположенных на территориях следующих муниципальных образований: Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Алеутский, Быстринский, Елизовский, Мильковский, Соболевский, Усть-Большерецкий и Усть-Камчатский районы.
Во избежание трагических последствий на воде, руководство ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю» обращается к гражданам, имеющим маломерные суда, не выходить на воду после закрытия навигации. В соответствии со статьей 11.8 КоАП РФ, в случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители будут нести административную ответственность. Кроме того, выход на воду в этот период крайне опасен!
В целях предупреждения происшествий и недопущения гибели людей на водных объектах инспекторы ГИМС МЧС России по Камчатскому краю на протяжении всего осенне-зимнего периода будут осуществлять мониторинг водных объектов, не допускать выхода на водные объекты маломерных судов в период закрытия навигации.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Центре ГИМС МЧС России по Камчатскому краю.
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