Кредит по чужому паспорту

04.10.2017 16:40:17 (GMT+12)

О попытке взять кредит по чужому паспорту в полицию Петропавловска-Камчатского заявил представитель одного из камчатских банков. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в покушение на мошенничество был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3. ст.30 ст.159 Уголовного кодекса Российской федерации «Покушение на мошенничество».



Инцидент произошел на проспекте 50 лет Октября в одном из городских салонов сотовой связи. Зашедший в магазин молодой человек выбрал дорогой телефон. Покупку решил оформить через банк. После того как он предоставил требуемые данные в кредитное учреждение в получении кредита ему отказали. Причиной для отказа явилось то, что фотография для оформления кредитного договора, сделанная в салоне не совпадала с фото в паспорте.



В ходе работы по данному сообщению сотрудники уголовного розыска выяснили, что предоставленный для получения ссуды паспорт был утерян его владельцем около месяца назад. Оперативники установили местонахождение подозреваемого в попытке мошенничества. Им оказался 19-летний житель Петропавловска-Камчатского. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Теперь ему будет предъявлено обвинение в попытке совершения еще одного преступления.



Начальник отделения по раскрытию неочевидных преступлений СУ УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому подполковник юстиции Марина Порошина: «В настоящее время гражданин обязан явкой, в рамках возбужденного уголовного дела в отношении него будет избрана мера пресечения. Обращаясь к гражданам напомню, что в случае, если главный документ, удостоверяющий личность и гражданство утерян, необходимо в срочном порядке обращаться в подразделения по вопросам миграции по месту жительства, по месту фактического проживания, по месту пребывания или через интернет-сайт краевого Управления МВД: 41.мвд.рф с целью его восстановления. Если же документ был похищен, то о факте кражи необходимо сообщить в правоохранительные органы. Это обезопасит вас от преступных посягательств, позволит не стать жертвой мошенников, ведь паспортные данные могут быть использованы в разных преступных целях, в том числе и для оформления крупных займов, обязательства по выплате которых до выяснения всех обстоятельств будут возложены на владельца документа».



