Подвальный вор

04.10.2017 16:36:54 (GMT+12)

51-летний житель Елизова заявил в полицию о том, что из подвала его дома на улице Ленина похищено все хранимое им там имущество. В заявлении елизовчанин указал: два газовых баллона, три рыболовные сети, два пластиковых бака, электрический рубанок, электрическую плиту, шлифовальную машинку, редуктор для газового баллона, пятидесятилитровую канистру с бензином и четыре алюминиевых весла.



Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 34-летний индивидуальный предприниматель из Петропавловска-Камчатского, производивший ремонт в подвальном помещении. Мужчина не только вынес оттуда чужое имущество, но и повесил на дверь сарая новый замок.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю



