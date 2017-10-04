Продукцию 30 предприятий представит Камчатка на агропромышленной выставке «Золотая осень-2017» в Москве

04.10.2017 16:07:57 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6152



Камчатка примет участие в 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень -2017», которая пройдёт в Москве на ВДНХ с 4 по 7 октября. Об этом сообщили в Камчатском выставочно-инвестиционном центре.



Там рассказали, что на коллективной экспозиции края будет представлена продукция порядка 30 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона.



«Пищевые и перерабатывающие предприятия на коллективной экспозиции Камчатского края на выставке «Золотая осень» представят весь ассортимент основных продуктов питания: мясные и молочные продукты, рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки, овощи, а также корма для животноводства», - сказали в КВЦ-инвест.



Кроме того, камчатские производители примут участие в конкурсной программе в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции». В рамках конкурса продукцию проверят на качество и безопасность для потребителя.



«Как правило, наши предприятия с достоинством проходят экспертную проверку и возвращаются домой с наивысшими наградами», - добавили в КВЦ-инвест.



Также на выставке «Золотая осень» Камчатка презентует приоритетные инвестиционные проекты агропромышленного комплекса края. Напомним, что неизменной целью проведения выставки является демонстрация и продвижение современных технологий агропромышленной отрасли, распространение передового опыта в области сельского хозяйства, обсуждение с руководителями органов управления агропромышленного комплекса актуальных вопросов, связанных с развитием сельскохозяйственного производства.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.