Продукцию 30 предприятий представит Камчатка на агропромышленной выставке «Золотая осень-2017» в Москве

04.10.2017 16:07:57 (GMT+12)
ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6152
Камчатка примет участие в 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень -2017», которая пройдёт в Москве на ВДНХ с 4 по 7 октября. Об этом сообщили в Камчатском выставочно-инвестиционном центре.
Там рассказали, что на коллективной экспозиции края будет представлена продукция порядка 30 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона.
«Пищевые и перерабатывающие предприятия на коллективной экспозиции Камчатского края на выставке «Золотая осень» представят весь ассортимент основных продуктов питания: мясные и молочные продукты, рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки, овощи, а также корма для животноводства», - сказали в КВЦ-инвест.
Кроме того, камчатские производители примут участие в конкурсной программе в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции». В рамках конкурса продукцию проверят на качество и безопасность для потребителя.
«Как правило, наши предприятия с достоинством проходят экспертную проверку и возвращаются домой с наивысшими наградами», - добавили в КВЦ-инвест.
Также на выставке «Золотая осень» Камчатка презентует приоритетные инвестиционные проекты агропромышленного комплекса края. Напомним, что неизменной целью проведения выставки является демонстрация и продвижение современных технологий агропромышленной отрасли, распространение передового опыта в области сельского хозяйства, обсуждение с руководителями органов управления агропромышленного комплекса актуальных вопросов, связанных с развитием сельскохозяйственного производства.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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