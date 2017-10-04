В Камчатском спасательном центре прошло торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня гражданской обороны

04.10.2017 14:11:24 (GMT+12)
ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6151
В Камчатском спасательном центре МЧС России прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 85-ой годовщины со дня образования Гражданской обороны России.
Гражданская оборона сегодня выполняет одну из основных функций государства – обеспечивает безопасность его жителей. Специальные подразделения гражданской обороны в последние годы приняли участие более чем в 100 тысячах спасательных операций по всему миру, а силы и средства Камчатского спасательного центра неоднократно привлекались к ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций как на территории Камчатского края, так и в соседних регионах.
В ходе торжественного мероприятия начальник Камчатского спасательного центра Александр Киргинеков напомнил военнослужащим спасательного воинского формирования об истории создания гражданской обороны в нашей стране: «Система гражданской обороны ведёт отсчёт с 4 октября 1932 года, когда была образована местная противовоздушная оборона (МПВО). МПВО представляла собой систему мероприятий, которые проводились в целях защиты населения и объектов экономики от нападения противника с воздуха, ликвидации последствий его ударов, создания нормальных условий для работы промышленных предприятий, электростанций, транспорта», - рассказал он.
Торжественное мероприятие завершилось вручением ведомственных наград и почётных грамот – их за безупречное служение делу гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций получили наиболее достойные сотрудники Камчатского спасательного центра.
Пресс-центр ФГКУ «Камчатский
Спасательный центр МЧС России»
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