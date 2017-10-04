Жителей Камчатки приглашают принять участие во всероссийской акции «Читаем с почтой»

04.10.2017 14:11:25 (GMT+12)
Жителей Камчатки приглашают принять участие в общефедеральной акции «Читаем с почтой». Она проводится до 30 ноября во всех отделениях Почты России и направлена на поддержку периодической печати.
Как отмечают организаторы, в ходе акции покупатели газетно-журнальной продукции на сумму более 100 рублей получат в подарок сборник кроссвордов, а при покупке на сумму более 500 рублей – книгу на выбор из имеющихся в призовом фонде отделения Почты России.
Целью акции является не только поддержка розничных продаж, но и обеспечение доступа людей к качественной литературе по всей стране, включая самые отдаленные территории, а также популяризация чтения. Многие почтовые отделения расположены там, где нет газетных киосков и книжных магазинов.
«Почта России активно взаимодействует с издательским сообществом для выработки совместных решений по поддержанию интереса читателей к периодическим изданиям. Уверена, данная акция поможет привлечь внимание клиентов к печатной продукции и повысит спрос на газеты и журналы», – рассказала заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.
Почта России впервые провела акцию «Читаем с Почтой» в 2016 году. Акция была активно поддержана издательским сообществом и нашла положительный отклик среди клиентов Почты России.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+