Жителей Камчатки приглашают принять участие во всероссийской акции «Читаем с почтой»

04.10.2017 14:11:25 (GMT+12)

Жителей Камчатки приглашают принять участие в общефедеральной акции «Читаем с почтой». Она проводится до 30 ноября во всех отделениях Почты России и направлена на поддержку периодической печати.



Как отмечают организаторы, в ходе акции покупатели газетно-журнальной продукции на сумму более 100 рублей получат в подарок сборник кроссвордов, а при покупке на сумму более 500 рублей – книгу на выбор из имеющихся в призовом фонде отделения Почты России.



Целью акции является не только поддержка розничных продаж, но и обеспечение доступа людей к качественной литературе по всей стране, включая самые отдаленные территории, а также популяризация чтения. Многие почтовые отделения расположены там, где нет газетных киосков и книжных магазинов.



«Почта России активно взаимодействует с издательским сообществом для выработки совместных решений по поддержанию интереса читателей к периодическим изданиям. Уверена, данная акция поможет привлечь внимание клиентов к печатной продукции и повысит спрос на газеты и журналы», – рассказала заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.



Почта России впервые провела акцию «Читаем с Почтой» в 2016 году. Акция была активно поддержана издательским сообществом и нашла положительный отклик среди клиентов Почты России.