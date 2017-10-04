Камчатка лидирует в одной из номинаций премии «National Geographic Traveler 2017»

04.10.2017 14:11:24 (GMT+12)
Камчатский край лидирует в интернет-голосовании премии «National Geographic Traveler Awards 2017» в номинации «Российский приключенческий отдых». Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям региона.
«Предварительные итоги интернет-голосования представило аналитическое агентство "ТурСтат". Лучшие позиции в номинации "Российский приключенческий отдых" занимают Камчатка (32%), Карелия (31%) и Алтайский край (29%). В первой пятерке также Иркутская область (5%) и Пермский край (3%)», - сказали в агентстве.
Интернет-голосование премии «National Geographic Traveler Awards 2017» проходит с 22 мая по 15 октября на сайте http://www.nat-geo.ru/ngt-awards-2017.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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