Камчатка лидирует в одной из номинаций премии «National Geographic Traveler 2017»

04.10.2017 14:11:24 (GMT+12)

Камчатский край лидирует в интернет-голосовании премии «National Geographic Traveler Awards 2017» в номинации «Российский приключенческий отдых». Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям региона.

    «Предварительные итоги интернет-голосования представило аналитическое агентство "ТурСтат". Лучшие позиции в номинации "Российский приключенческий отдых" занимают Камчатка (32%), Карелия (31%) и Алтайский край (29%). В первой пятерке также Иркутская область (5%) и Пермский край (3%)», -  сказали в агентстве.

Интернет-голосование премии «National Geographic Traveler Awards 2017» проходит с 22 мая по 15 октября на сайте http://www.nat-geo.ru/ngt-awards-2017.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

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