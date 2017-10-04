Дальневосточные парламентарии выступили за сохранения возможности лицензионного лова кеты и горбуши для рыболовов-любителей

04.10.2017 14:48:52 (GMT+12)

Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» просит внести кету и горбушу в перечень ценных видов рыб, чтобы сохранить возможность их добычи на обустроенных участках для любительского рыболовства.



Соответствующее обращение к руководителю Федерального агентства по рыболовству Илье Шестакову принято на заседании Ассоциации 4 октября. В настоящий момент рыболовам-любителям разрешено добывать все виды тихоокеанского лосося. Однако в этом году планируется принять Федеральный закон о любительском рыболовстве, согласно которому рыболовы-любители могут потерять возможность вылавливать по лицензии на участках любительского рыболовства, закрепленных за пользователями, такие массовые виды, как горбуша и кета. Предполагается, что на таких участках можно будет ловить только ценные виды лосося, в перечень которых кета и горбуша сегодня не входят.



Вместе с тем, как сообщил вице-спикер камчатского краевого парламента Роман Гранатов, кета и горбуша – это самые массовые виды, который добывают любители на Камчатке. К примеру, в 2016 году рыболовами-спортсменами было добыто почти 147 тонн горбуши и 125 тонн кеты. Это половина всего, что выловили любители. Кроме того, пользователи рыбопромысловых участков, где организовано любительское рыболовство, активно создают инфраструктуру, строят подъездные пути, обустраивают территорию. Лишить людей возможности ловить кету и горбушу на таких участках – значит остановить развитие организованного любительского рыболовства, в том числе спортивно-рыболовного туризма, считает депутат. Поэтому парламентарии просят внести в перечень ценных видов рыб горбушу и кету, тем самым сделав возможным их промысел на специально оборудованных участках для любительского рыболовства.

Кроме того, Ассоциация поддержала обращение в Федеральное Собрание РФ, инициированное Думой Чукотского автономного округа, Государственную Думу с просьбой ускорить принятие федерального закона «О любительском рыболовстве», чтобы в этом регионе смогли определить участки для любительского рыболовства. Созданных на данный момент недостаточно, чтобы удовлетворить потребности рыболовов-любителей, а до принятия профильного закона федеральным центром наложен мораторий на создание новых участков.