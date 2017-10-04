Специалисты краевого онкодиспансера провели выездной приём в отдалённых районах Камчатки

04.10.2017 14:11:25 (GMT+12)

Специалисты Камчатского краевого онкологического диспансера провели осмотр населения Усть-Камчатского и Быстринского районов. Работа выездной бригады организована совместно с Фондом помощи онкологическим больным. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.



«Целью выездного приема было активное выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, улучшение доступности медицинской специализированной помощи», - сказали в министерстве.



Всего в ходе командировки было осмотрено 175 человек, выполнено 2 пункции и свыше 150 ультразвуковых исследований. Осмотрено 53 пациента диспансерной группы.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.