Специалисты краевого онкодиспансера провели выездной приём в отдалённых районах Камчатки

04.10.2017 14:11:25 (GMT+12)

Специалисты Камчатского краевого онкологического диспансера провели осмотр населения Усть-Камчатского и Быстринского районов. Работа выездной бригады организована совместно с Фондом помощи онкологическим больным. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.

    «Целью выездного приема было активное выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, улучшение доступности медицинской специализированной помощи», - сказали в министерстве.

Всего в ходе командировки было осмотрено 175 человек, выполнено 2 пункции и свыше 150 ультразвуковых исследований. Осмотрено 53 пациента диспансерной группы.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page