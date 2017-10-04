Парламентарии Дальнего Востока обсуждают на Камчатке вопросы законодательного обеспечения развития макрорегиона

04.10.2017 14:30:03 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6150



На Камчатке 4 октября открылось заседание парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье". Для участия в мероприятии в регион прибыли председатель организации Сергей Луговой и представители законодательных органов власти 9 дальневосточных субъектов.



В заседании принимают участие Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и Председатель Законодательного Собрания региона, заместитель председателя Ассоциации Валерий Раенко.



"Формируя повестку дня на основе ваших предложений, мы постарались включить наиболее актуальные на данный момент вопросы для наших регионов. Их спектр весьма широк: существуют проблемы использования земель лесного фонда, обеспечения деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, возникают вопросы по сохранению вечной мерзлоты, по сохранению багажа авиапассажиров. Нам также важно обсудить, какие меры необходимо предпринять для эффективной реализации законодательства о публичных мероприятиях, выработать предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере рыболовства и рассмотреть ряд других вопросов. Я надеюсь, встреча пройдёт конструктивно, и позволит нам найти решения по многим вопросам законодательного обеспечения социально-экономического развития наших регионов", - отметил Сергей Луговой.



В повестку дня включены 14 вопросов, в том числе о проекте федерального закона о любительском рыболовстве, о правовом регулировании использования земель лесного фонда в ТОР, о создании инфраструктуры для проекта «Дальневосточный гектар» и ряд других.



"Приятно, что местом для очередного собрания Парламентской Ассоциации выбрана наша Камчатка. Уверен, что здесь, на нашей земле, сложится благоприятная обстановка для обсуждения, и, безусловно, будут найдены конкретные решения наболевших проблем, - отметил Губернатор Камчасткого края Владимир Илюхин. - На нас с вами лежит большая ответственность за развитие как отдельно взятых территорий на Дальнем Востоке, так и всего макрорегиона. Вы знаете, наш Президент уделяет этому особое внимание. Сегодня поставлены задачи по ускоренному развитию Дальнего Востока. Главным итогом всей нашей совместной работы будет являться не только развитие экономики, но и создание здесь - на территориях не самых простых - комфортных условий для проживания. Вопросы благополучия земляков, защиты их прав - это основа в нашей работе", - сказал Владимир Илюхин.



Глава региона отметил высокий уровень взаимодействия исполнительной власти региона с краевым депутатским корпусом.



"Сегодня и на федеральном уровне, и на субъектовых проводится большая работа, связанная с применением новых механизмов развития: ТОР, дальневосточный гектар, Свободный порт Владивосток. Их успешное внедрение требовало совместных решений от властей всех уровней, и прежде всего, исполнительной и законодательной. Если говорить о Камчатке, то у нас взаимодействие налажено. Работаем в конструктивном диалоге, понимая, какие большие задачи стоят перед нами в этой части", - сказал Владимир Илюхин.



Обращаясь к участникам заседания, Валерий Раенко отметил, что повестка отражает самые острые запросы общества на Дальнем Востоке и в Забайкалье.



"Ассоциация создана, прежде всего, как площадка для общения, для обмена опытом, для выработки тех решений, которые полезны и нужны всему Дальнему Востоку. Консолидированный голос дальневосточников и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, и в Правительстве страны звучит гораздо громче, когда те или иные проекты подаются от имени всех субъектов Дальнего Востока, - отметил Валерий Раенко. - Вы все прекрасно знаете о том, какое внимание сегодня уделяется Дальнему Востоку и Президентом Российской Федерации, и Правительством России. Чтобы принятые механизмы развития работали в полную силу, очень важна законодательная поддержка принимаемых решений. В этой связи важность нашей Ассоциации ещё более возрастает".



Заседание проходит при участии руководителей исполнительных органов государственной власти края, депутатов Законодательного Собрания региона, представителей научного сообщества, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Для обсуждения вопросов повестки дня в регион прибыли депутаты Государственной Думы Константин Слыщенко и Борис Гладких. С видеоприветствием к участникам заседания обратилась вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая.



4 октября Ассоциация также проведет на Камчатке круглый стол на тему: «О предоставлении государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».