Медвежонка в "белом шарфе" сняли на видео в Южно-Камчатском заказнике

04.10.2017 14:11:25 (GMT+12)
Молодую самку с необычным окрасом наблюдатели назвали Барсук Мотя. Она ведёт себя так же, как и все бурые сородичи – ловит рыбу вместе с мамой, играет с сестрой Лёлей, отдыхает на берегу. Главное отличие от других медведей, обитающих в окрестностях Курильского озера, – особое внимание к медвежонку туристов, фотографов и видеооператоров.
Большинство детёнышей бурого медведя рождается с "белым галстучком". По мере взросления он исчезает во время линьки. Отличительная особенность двухлетней молодой самки, которая сегодня вместе с мамой и сестрой постоянно держится в бухте Северной Курильского озера, – белый шарф или манишка, обрамляющая шею, грудь и верхнюю часть спины животного. Впрочем, ведёт она себя, как обычный медвежонок, который постигает азы рыбалки и взаимоотношений с сородичами.
"Как только мама поймает рыбу, Мотя с рёвом всячески пытается отобрать себе кусок, иногда за излишнее усердие получая родительскую взбучку. У своей сестры с обычным бурым окрасом она тоже не прочь отнять еду, – рассказывает Дмитрий Воронов, волонтёр ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". – Лёля еду не отбирает, но ревёт и выпрашивает. Оба медвежонка одинаково упитанные, бодрые и зачастую самостоятельнее своих сверстников из других семей".
Отклонение от нормальной окраски определённого вида животных учёные называют аберрацией. Это довольно редкое явление, оно связано с генетическими отклонениями, естественным отбором и заслуживает отдельных исследований. Возможно, один из предков Моти был альбиносом, но и это не факт.
"В конце июля 2016 года во время сплава по реке Быстрой в западной части Камчатки группа туристов наблюдала медведицу с двумя подросшими медвежатами. Один из них был практически белым, с розовыми глазами. Однако альбиносом он не являлся, поскольку его нос и когти, по свидетельству очевидцев, были тёмными, – рассказал Александр Никаноров, консультант научного отдела ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". – В Кроноцком, Корякском заповедниках и Южно-Камчатском федеральном заказнике встречи с такими светлоокрашенными медведями за всю историю научных наблюдений отмечены не были".
Бурого медведя с частично окрашенными белыми участками шерсти в Южно-Камчатском федеральном заказнике впервые встретили в 2012 году. На берегу Курильского озера сотрудники ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" наблюдали зверя с контрастно белыми ушами и лапами. Как удалось разглядеть при ходьбе животного, подошвы косолапого тоже были белыми.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Кроноцком заповеднике.
Фото: Лиана Варавская.
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