Татьяна Михайлова: Вырученные от экосбора средства должны идти исключительно на обеспечение экологической безопасности

04.10.2017 14:11:24 (GMT+12)

Средства, вырученные от оплаты предприятиями экологического сбора, должны идти на предотвращение негативных последствий от промышленно-хозяйственной деятельности. Такое мнение на Территориальной конференции по охране окружающей среды в Камчатском крае высказала эксперт регионального штаба Общероссийского народного фронта в Камчатском крае, младший научный сотрудник лаборатории эколого-экономических исследований Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН Татьяна Михайлова.



«На сегодняшний день экологический сбор в полном объеме поступает в федеральный бюджет. Эти деньги не имеют целевого назначения, поэтому отследить их дальнейшее движение не представляется возможным. При этом мероприятия по охране окружающей среды испытывают постоянную нехватку финансирования. Считаю, что вырученные средства должны оставаться в регионе и должны быть направлены на организацию обращения с отходами», – заявила Михайлова.



Представитель ОНФ отметила, что отсутствие регулирующего документа не позволяет оперативно принимать управленческие решения в сфере обращения с отходами. Она привела в пример порядок распределения платы за негативное воздействие на окружающую среду: 5% от вырученной суммы поступает в федеральную казну, 95% – в бюджет региона. Эти 95% в свою очередь распределяются между муниципалитетом, где находится предприятие, оплатившее налог, и субъектом в пропорции 60 и 40% соответственно. Данный принцип территориального распределения, по мнению Михайловой, приемлем и для экологического сбора, однако в обоих случаях необходимо придать деньгам целевое природоохранное назначение.



«Справедливо оставить деньги в регионе, среда которого испытывает негативное воздействие от деятельности того или иного предприятия. И надо сделать так, чтобы они шли на мероприятия по решению экологических проблем: на подготовку проектно-сметной документации полигонов ТКО, на выделение субсидий для бизнеса, занятого в переработке отходов, и т.д.», – подчеркнула эксперт ОНФ.



Данное предложение, инициированное экспертами Народного фронта при участии специалистов управления Росприроднадзора по Камчатскому краю, внесено в итоговую резолюцию конференции и предложено на рассмотрение Федеральному собранию Российской Федерации.



В своем выступлении Михайлова также рассказала о ходе реализации в Камчатском крае проекта ОНФ «Генеральная уборка». Из 40 несанкционированных свалок, отмеченных общественниками на интерактивной карте ОНФ, 15 – ликвидированы, 23 – находятся в работе, еще 2 – проходят модерацию и скоро появятся в базе ресурса.



По ее словам, наметилась положительная тенденция в решении проблемы рекультивации самой крупной несанкционированной свалки площадью более 6 га на территории бывшей лесоперевалочной базы в поселке Усть-Камчатск. В сентябре проведен конкурс и определен подрядчик на выполнение работ по ее ликвидации. Татьяна Михайлова уточнила, что это стало возможным после обращения общественников в правительство Камчатки и объединения их усилий с инспекторами краевого МЧС.



Одной из форм совместной работы Народного фронта и «чрезвычайного» ведомства стали совместные рейды, направленные на противопожарное и экологическое просвещение граждан. В ходе совместных рейдов владельцы около 180 частных домовладений были проинформированы о недопустимости создания несанкционированных свалок и мерах по борьбе с ними.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в региональном штабе ОНФ в Камчатском крае.