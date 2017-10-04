В «Школе молодого политика» камчатцам рассказали о цифровой экономике

04.10.2017 14:11:22 (GMT+12)

В понедельник, 2 октября, в рамках проекта ВПП «Единая Россия» «Школа молодого политика» в Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа состоялась лекционная встреча с инициатором создания проекта, депутатом Государственной Думы ФС РФ Константином Слыщенко. Темой семинара, проведённого депутатом Госдумы в ходе региональной недели на Камчатке, стала цифровая экономика и, в частности, роль технологии блокчейн в современном мире.



Мероприятие посетили более 40 камчатцев: начинающих политиков, предпринимателей, представителей общественных организаций и молодёжных объединений. К обсуждению актуальной темы также присоединились депутаты Законодательного Собрания Камчатского края и Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.



Как рассказал депутат Госдумы, многие эксперты называют блокчейн ткацким станком новой эпохи, который, как ожидается, запустит четвёртую промышленную революцию. Эта технология может дать старт новой политике взаимоотношений: блокчейн позволяет создать децентрализованную систему, в которой информацией о транзакциях обладают сразу несколько участников, что обеспечивает доверие между ними.



Он отметил, что сегодня существует 3 направления в системе блокчейн:

– умные контракты и реестр, которые позволят избежать подделки и утери документов;

– криптовалюты, которые позволят сделать прозрачными сделки самого разного уровня;

– ICO (initial coin offering) – смесь из IPO (продажи реальных акций компаний, только за криптовалюту), краудфандинга (покупки услуг или продуктов компании «на будущее») и p2b-кредитования (предоставления криптовалют компании в долг).



«Блокчейн – это безопасная система, которую нельзя выключить или взломать: специальная технология выстраивает цепочки информации таким образом, что добавление несанкционированных транзакций становится невозможным. Также блокчейн позволяет в считанные секунды проследить историю каких-либо финансовых операций», – рассказал депутат Госдумы.



Было отмечено, что эта технология может быть применена в самых разных сферах нашей жизни, таких как регистрация прав собственности, купля/продажа имущества, ипотека, залоги, умные договоры, торговые операции, управление поставками, документооборот, страхование и многих других.



«В рамках Указа Президента Российской Федерации, подписанного 9 мая, все органы власти, начиная с Правительства и заканчивая муниципалитетами, должны вписать в стратегию развития цифровую экономику. Это Указ "О стратегии развития информационного общества в России на 2017-2030 годы". В этом законодательном акте впервые даётся определение "цифровой экономики". На основе Указа в минкомсвязи разработали и утвердили Программу развития цифровой экономики РФ до 2025 года. И мы должны понимать, что нас ждут существенные преобразования в этой сфере», – сказал Константин Слыщенко.



Он добавил, что цифровая экономика будет базироваться на системе распределённых реестров – технологии блокчейн. А это, в свою очередь, – возможность выхода на IСO – привлечение инвестиций в новые технологические проекты и стартапы в виде эмиссии и продажи инвесторам новых криптовалют (единицы продаваемой криптовалюты называются монетами или токенами).



«Сейчас в процессе регистрации находится Российская ассоциация блокчейна и криптовалют и её отделения в ряде регионов нашей страны. Я поддержал инициативу о создании Камчатского отделения этой ассоциации и выпуске местных IСO, продвигающих инвестиционную привлекательность Камчатского края в части туризма. Считаю, что это позволит нашему краю стать одним из первых регионов страны, где будет развито использование криптовалют», – заявил депутат Государственной Думы РФ.



О сути IСO слушателям «Школы молодого политика» рассказал руководитель туристической компании «Камчатский тур» Георгий Емелин: «Это проект, средства на реализацию которого заранее собираются у заинтересованного круга лиц. Для его реализации выпускаются токены, которые могут приобрести туристы, отдыхающие на Камчатке. Токены похожи на акции или купоны, которые со временем растут в цене. Например, отдыхающие могут вложить средства в развитие туристического потенциала нашего края, а взамен гарантированно получить туристические услуги взамен на приобретённые ранее токены во время следующей поездки на Камчатку».



Георгий Емелин добавил, что IСO, которое планируется создать на Камчатке, будет не только первым по Дальнему Востоку, но и первым на всей территории Российской Федерации. В дальнейшем, эта система обещает стать повсеместной и востребованной на рынке товаров и услуг, так как она позволит и развиваться уже существующему бизнесу, и увеличить стартовый капитал для создания новых бизнес-проектов.



Ещё одним интересным проектом в области цифровой экономики стала инициатива Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Активисты краснодарского отделения организации предложили отменить транспортный налог и предоставить бесплатные парковки для экологически безопасных электромобилей. В ближайшее время соответствующий законопроект будет направлен в Законодательное Собрание региона.



О создании рабочей группы при камчатском отделении «Опоры России» по внедрению цифровой экономики в краевой столице слушателям рассказал её руководитель, депутат Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 6-го созыва Юрий Цыганков.



«Проект по внедрению цифровых технологий требует создания нормативной базы, которая сегодня пока что отсутствует. Это одно из нескольких направлений нашей будущей работы. Второе связано с развитием инфраструктуры для электромобилей. В рамках этого вопроса мы планируем сотрудничать с Краснодарским краем, чтобы перенять их опыт во внедрении системы поощрения граждан, приобретающих электрокары. В частности, мы предполагаем уменьшить транспортный налог на такие автомобили, создать специальные парковочные места и разместить уличные зарядные устройства для них», – сказал Юрий Цыганков.



Он добавил, что на сегодняшний день к рабочей группе уже присоединились 8 инициативных участников, среди которых депутаты Городской Думы, общественники и предприниматели.



В завершении встречи Константин Слыщенко раздал участникам встречи тематические экономические журналы и сообщил, что семинары по теме цифровой экономики будут проводиться на регулярной основе в течение региональных недель депутата Госдумы на Камчатке.



Напомним, проект «Школа молодого политика» реализуется на Камчатке с сентября 2014 года. «Школа» работает для тех, кто интересуется политикой и хочет принимать активное участие в жизни нашего края и всей страны. Цель проекта – создать качественный кадровый резерв для выдвижения на выборные должности. «Школа молодого политика» не имеет возрастных ограничений, стать участником проекта может любой желающий. Вход на семинары свободный. Также все желающие могут присоединиться к группе «Школа молодого политика» в мессенджере WhatsApp (8-963-831-22-72).



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».