Капитан порта потребовал от владельца затонувшего сейнера «Моннерон» поднять судно

04.10.2017 14:11:22 (GMT+12)

Исполняющий обязанности капитана морского порта Петропавловск-Камчатский Сергей Быков направил временному управляющему ООО «Деликатесрыбпродукт» Юрию Баранкову предписание, требующее «поднять и при необходимости уничтожить» рыболовный сейнер «Моннерон», поскольку он создает серьезную «угрозу безопасности мореплавания».



Судно затонуло 27 февраля 2015 года у причала, которым на тот момент владел судоремонтный завод «Фреза». Ныне бывшие производственные территории, гидротехнические сооружения СРЗ и прилегающая к ним морская акватория принадлежат акционерному обществу «Корпорация развития Камчатского края». На территории бывшего завода КРКК приступила к начальной стадии реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный комплекс «Петропавловская гавань», составной частью которого является яхтенная марина.



К сегодняшнему дню в ней на стоянке находятся несколько десятков маломерных судов. «Расширению границ яхтенного порта мешали затонувшие у причалов «Фрезы» два рыболовных сейнера, – рассказал генеральный директор КРКК Николай Пегин. – Но, что более важно, они создавали угрозу мореплавания судам, ухудшали экологическое состояние Петропавловской бухты».



Весной текущего года Корпорация развития Камчатки с помощью партнеров из ООО «АКВА-ПРО» смогли поднять и отправить на утилизацию одно из затонувших судов – РС «Снегирёво». К подъёму второго затонувшего судна – «Моннерон» из-за неконструктивной позиции его владельца – ООО «Деликатесрыбпродукт» приступить не удалось. И это, несмотря на то, что решение Елизовского районного суда Камчатского края от 11 августа 2015 года обязывала владельца сейнера «поднять затонувшее морское судно РС «Моннерон» из акватории водного объекта: Авачинской губы, у причала № 4, принадлежавшего бывшему ОАО «Фреза»… в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу».

Со времени вступления решения суда в законную силу прошло почти два года. К подъёму «Моннерона» его владелец не приступал. Не реагировал он и на соответствующие обращения нового владельца причалов.



Исполняющий обязанности капитана порта потребовал от ООО «Деликатесрыбпродукт» предоставить график работ и план мероприятий по подъёму сейнера до 10 октября.



НА СНИМКЕ: подъём рыболовного сейнера «Снегирёво», апрель 2017 года.