Стоит ли смотреть «Матильду» или чему учит Учитель

04.10.2017 14:11:22 (GMT+12)

Фильм «Матильда» режиссёра Алексея Учителя, премьера которого запланирована на 26 октября 2017 года, уже стал чуть ли не самым обсуждаемым событием этой осени. Картина рассказывает о любовных отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Наталья Поклонская и представители православной церкви считают, что эта работа оскорбляет чувства верующих, ведь император и вся его семья были канонизированы. Именно поэтому у фильма появилось большое количество противников. Некоторые кинотеатры отказываются от проката, а активисты проводят по всей стране митинги с целью - не допустить широкого показа кинокартины. В Петропавловске-Камчатском увидеть её можно будет только в киноцентре «Планета».



На Камчатке это событие тоже получило большой общественный отклик. 16 сентября в Петропавловске-Камчатском прошёл пикет против «Матильды». Затем камчатские СМИ рассказали о намерении одного из активистов провести подобную акцию в защиту фильма.



Среди моих сверстников есть люди, которые не смогли остаться равнодушными к выходу «Матильды».



«Я выступаю против этого фильма, потому что считаю, что в нём показаны исторические моменты, которых не было в действительности. Всем известно, что последний российский император является одним из святых мучеников и примером любящего отца и мужа. Я православный человек и патриот своей страны и считаю, что кому-то выгодно выставлять царя в плохом свете», - поделился один из моих знакомых, который участвовал в митинге против фильма.



Существует и другое, противоположное мнение. Николай II и его семья, действительно, претерпели множество мучений и по праву занимают место в сонме святых. Но не стоит забывать, что последний российский император был обыкновенным человеком, который, как и все мы испытывал страсти и немало ошибался. Также в любой кинокартине есть доля художественного вымысла. Никто не обещал, что это будет историческая кинохроника. Для объективной оценки необходимо смотреть на этот фильм не с позиции религии и политики, а прежде всего со стороны искусства.



«Матильде» удалось привлечь к себе общественное внимание. Но стоит ли создавать слона из мухи, которая еще не прилетела? Стоит ли делать из этого столько шума и судить о кинокартине, которая еще даже не вышла в прокат? В любом случае, мнение об этом фильме возможно сложить только после его просмотра. Мой вердикт таков – надо смотреть!



Екатерина БОРОДИНА,

студия журналистики «Окно в мир»

Школы юных литературных дарований