Стоит ли смотреть «Матильду» или чему учит Учитель

04.10.2017 14:11:22 (GMT+12)

Стоит ли смотреть «Матильду» или чему учит Учитель

Фильм «Матильда» режиссёра Алексея Учителя, премьера которого запланирована на 26 октября 2017 года, уже стал чуть ли не самым обсуждаемым событием этой осени. Картина рассказывает о любовных отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Наталья Поклонская и представители православной церкви считают, что эта работа оскорбляет чувства верующих, ведь император и вся его семья были канонизированы. Именно поэтому у фильма появилось большое количество противников. Некоторые кинотеатры отказываются от проката, а активисты проводят по всей стране митинги с целью - не допустить широкого показа кинокартины. В Петропавловске-Камчатском увидеть её можно будет только в киноцентре «Планета».

На Камчатке это событие тоже получило большой общественный отклик. 16 сентября в Петропавловске-Камчатском прошёл пикет против «Матильды». Затем камчатские СМИ рассказали о намерении одного из активистов провести подобную акцию в защиту фильма.  

Среди моих сверстников есть люди, которые не смогли остаться равнодушными к выходу «Матильды».

«Я выступаю против этого фильма, потому что считаю, что в нём показаны исторические моменты, которых не было в действительности. Всем известно, что последний российский император является одним из святых мучеников и примером любящего отца и мужа. Я православный человек и патриот своей страны и считаю, что кому-то выгодно выставлять царя в плохом свете», - поделился один из моих знакомых, который участвовал в митинге против фильма.

Существует и другое, противоположное мнение. Николай II и его семья, действительно, претерпели множество мучений и по праву занимают место в сонме святых. Но не стоит забывать, что последний российский император был обыкновенным человеком, который, как и все мы испытывал страсти и немало ошибался. Также в любой кинокартине есть доля художественного вымысла. Никто не обещал, что это будет историческая кинохроника. Для объективной оценки необходимо смотреть на этот фильм не с позиции религии и политики, а прежде всего со стороны искусства.

«Матильде» удалось привлечь к себе общественное внимание. Но стоит ли создавать слона из мухи, которая еще не прилетела? Стоит ли делать из этого столько шума и судить о кинокартине, которая еще даже не вышла в прокат? В любом случае, мнение об этом фильме возможно сложить только после его просмотра. Мой вердикт таков – надо смотреть!

Екатерина БОРОДИНА,
студия журналистики «Окно в мир»
Школы юных литературных дарований

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