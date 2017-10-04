Судебные приставы глазами ребенка

04.10.2017 14:11:21 (GMT+12)

Управление Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю объявляет конкурс рисунков «Судебные приставы глазами ребенка».



В преддверии Дня судебного пристава УФССП России по Камчатскому краю проводит конкурс детских рисунков с изображением судебных приставов в работе. В нем может принять участие каждый юный житель полуострова.



В формате работ (альбомный лист размера А4, А3) и в технике исполнения рисунка ограничений нет (карандаши, фломастеры, краски и др.). Лучшие работы маленьких художников будут размещены в административном здании Управления, а их авторов ждут призы.



Рисунки принимаются до 25 октября 2017 года в Управлении ФССП России по Камчатскому краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 25, каб. 37, с пометкой на «Конкурс рисунков». Телефон для справок (84152) 266-438.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.

