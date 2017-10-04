В Коряках сегодня

04.10.2017 13:21:11 (GMT+12)

В Коряках сегодня переменчивая погода: с утра было ясно с лёгким морозцем (-1) и малооблачно, но ближе к обеду вновь всё затянуло. Веет умеренный западный ветер. Температура воздуха +10.



На фото: около школы ведётся ремонт пришкольных дорожек с установкой бардюрного камня. До ремонта бардюрного камня небыло.



Всем хорошего дня и настроения!



Фото: Максим БОДА.