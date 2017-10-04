В Милькове сегодня

04.10.2017 12:09:55 (GMT+12)

В Милькове сегодня

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6149

В Милькове сегодня утро было туманным и сырым, но сквозь толщу облаков упорно старалось прорваться Солнце. Хочется надеяться, что ему хватит сил победить облачность и хоть немного согреть стылый воздух октябрьского дня. Несмотря на то, что по ночам уже бывают ощутимые заморозки, трава ещё зелёная и даже кое-где на клумбах цветут последние цветы. Всем хорошего дня и отличного настроения!

Фото: Елена ЛАБЗОВА.

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