На Камчатке ветеранов и заслуженных работников гражданской обороны поздравили с 85-ой годовщиной со дня образования гражданской обороны России

04.10.2017 11:17:56 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6142



На Камчатке ветеранов и заслуженных работников гражданской обороны поздравили с 85-ой годовщиной со дня образования гражданской обороны (ГО) России. Торжественное мероприятие прошло в конференц-зале специализированной пожарно-спасательной части.



По случаю юбилейной даты в здании собрались ветераны и заслуженные работники ГО, сотрудники Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае, Камчатского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.



Собрание открыл начальник Главного управления МЧС России полковник внутренней службы Роман Чурсин. Он поздравил собравшихся с юбилейной датой и отметил, что этот праздник свидетельствует об огромной значимости гражданской обороны России, которая является одной из важнейших функций государства, составной частью обеспечения безопасности и защиты населения.



Затем Роман Геннадьевич наградил ветеранов и заслуженных работников Гражданской обороны памятными медалями МЧС России «85 лет гражданской обороне», памятными знаками МЧС России «Генерал армии Алтунин».



По случаю праздника с торжественной речью в адрес собравшихся выступил заместитель Председателя Правительства Камчатского края - Министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров. Он отметил, что труд работников гражданской обороны очень почётен и нацелен на благородное дело защиты жизни населения Камчатского края. Сергей Иванович вручил ветеранам и работникам гражданской обороны почетные грамоты Министерства специальных программ и по делам казачества.



Поздравления с профессиональным праздником прозвучали также от председателя Камчатского краевого отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Виктора Дышера – он наградил работников ГО подарками и медалями ВДПО «Князь Александр Львов».



Напомним, День гражданской обороны России отмечается 4 октября. В 2017 году исполнилось 85 лет со дня образования гражданской обороны России, в связи с чем нынешний год в системе МЧС России объявлен Годом гражданской обороны.



В рамках Года гражданской обороны на Камчатке специалисты «чрезвычайного» ведомства в течение всего года организуют для школьников и студентов, сотрудников различных организаций занятия, встречи, экскурсии в подразделениях МЧС России, тренировки и соревнования, показные занятия.



Часть занятий спасатели проводят в защитных сооружениях. В ходе специальных уроков спасатели и пожарные рассказывают школьникам и студентам об истории создания гражданской обороны в России и в мире, о ее функциях и основных задачах.



Кроме этого, специалисты напоминают слушателям о правилах безопасного поведения при возникновении различных экстремальных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе о действиях в случае выброса в окружающую среду химических и биологически опасных веществ, используемых в быту и промышленности, а также в случае землетрясений. В пожарных частях, поисково-спасательных отрядах, в Камчатском спасательном центре МЧС России, в Камчатском учебно-методическом центре по ГО и ЧС в течение всего года проходят дни открытых дверей.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.