На Камчатке ветеранов и заслуженных работников гражданской обороны поздравили с 85-ой годовщиной со дня образования гражданской обороны России

04.10.2017 11:17:56 (GMT+12)

На Камчатке ветеранов и заслуженных работников гражданской обороны поздравили с 85-ой годовщиной со дня образования гражданской обороны России

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6142

На Камчатке ветеранов и заслуженных работников гражданской обороны поздравили с 85-ой годовщиной со дня образования гражданской обороны (ГО) России. Торжественное мероприятие прошло в конференц-зале специализированной пожарно-спасательной части.

По случаю юбилейной даты в здании собрались ветераны и заслуженные работники ГО, сотрудники Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае, Камчатского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Собрание открыл начальник Главного управления МЧС России полковник внутренней службы Роман Чурсин. Он поздравил собравшихся с юбилейной датой и отметил, что этот праздник свидетельствует об огромной значимости гражданской обороны России, которая является одной из важнейших функций государства, составной частью обеспечения безопасности и защиты населения.

Затем Роман Геннадьевич наградил ветеранов и заслуженных работников Гражданской обороны памятными медалями МЧС России «85 лет гражданской обороне», памятными знаками МЧС России «Генерал армии Алтунин».

По случаю праздника с торжественной речью в адрес собравшихся выступил заместитель Председателя Правительства Камчатского края - Министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров. Он отметил, что труд работников гражданской обороны очень почётен и нацелен на благородное дело защиты жизни населения Камчатского края. Сергей Иванович вручил ветеранам и работникам гражданской обороны почетные грамоты Министерства специальных программ и по делам казачества.

Поздравления с профессиональным праздником прозвучали также от председателя Камчатского краевого отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Виктора Дышера – он наградил работников ГО подарками и медалями ВДПО «Князь Александр Львов».

Напомним, День гражданской обороны России отмечается 4 октября. В 2017 году исполнилось 85 лет со дня образования гражданской обороны России, в связи с чем нынешний год в системе МЧС России объявлен Годом гражданской обороны.

В рамках Года гражданской обороны на Камчатке специалисты «чрезвычайного» ведомства в течение всего года организуют для школьников и студентов, сотрудников различных организаций занятия, встречи, экскурсии в подразделениях МЧС России, тренировки и соревнования, показные занятия.

Часть занятий спасатели проводят в защитных сооружениях. В ходе специальных уроков спасатели и пожарные рассказывают школьникам и студентам об истории создания гражданской обороны в России и в мире, о ее функциях и основных задачах.

Кроме этого, специалисты напоминают слушателям о правилах безопасного поведения при возникновении различных экстремальных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе о действиях в случае выброса в окружающую среду химических и биологически опасных веществ, используемых в быту и промышленности, а также в случае землетрясений. В пожарных частях, поисково-спасательных отрядах, в Камчатском спасательном центре МЧС России, в Камчатском учебно-методическом центре по ГО и ЧС в течение всего года проходят дни открытых дверей.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page