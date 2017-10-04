Срочно в номер: вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 5 километров над уровнем моря

04.10.2017 11:18:03 (GMT+12)
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 5 км над уровнем моря. Об этом в среду ТАСС сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Утром 4 октября вулкан Карымский выбросил пепел на 5 км над уровнем моря при высоте вулкана 1486 метров. Облако пепла распространилось в восточном и северо-восточном направлениях на 21 км", - сказал собеседник.
По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, пеплопадов не зарегистрировано. Населенных пунктов вблизи Карымского нет.
Карымский один из активнейших вулканов Камчатки. Он извергается с 1996 года с непродолжительными периодами затишья. От Петропавловска-Камчатского вулкан расположен в 115 км.
(ТАСС).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+