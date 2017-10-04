Срочно в номер: вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 5 километров над уровнем моря

04.10.2017 11:18:03 (GMT+12)

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 5 км над уровнем моря. Об этом в среду ТАСС сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.



"Утром 4 октября вулкан Карымский выбросил пепел на 5 км над уровнем моря при высоте вулкана 1486 метров. Облако пепла распространилось в восточном и северо-восточном направлениях на 21 км", - сказал собеседник.



По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, пеплопадов не зарегистрировано. Населенных пунктов вблизи Карымского нет.



Карымский один из активнейших вулканов Камчатки. Он извергается с 1996 года с непродолжительными периодами затишья. От Петропавловска-Камчатского вулкан расположен в 115 км.



(ТАСС).