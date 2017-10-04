Срочно в номер: землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано у берегов Камчатки

04.10.2017 11:14:47 (GMT+12)

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Беринговом море, неподалеку от Алеутского района Камчатки. Об этом в среду ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.



"Эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 4,8, располагался в Беринговом море, в 62 км от села Никольское Алеутского района. До Петропавловска-Камчатского расстояние составило 593 км. Глубина залегания очага - 39 км", - сообщил собеседник.



В управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось.



(ТАСС).