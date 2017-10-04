Гражданской обороне России 85 лет!

04.10.2017 10:53:07 (GMT+12)
4 октября система гражданской обороны России отмечает 85-летие образования. Этой юбилейной дате МЧС России посвятило весь текущий год, объявив его Годом гражданской обороны. Начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко обратился к личному составу и ветеранам служб ГО с праздничной речью. Слова поздравления в равной степени относятся и к руководителям всех органов власти, предприятий, организаций и ведомств, рядовым гражданам России.
«День гражданской обороны наряду с Днём спасателя и Днём пожарной охраны – один из основных профессиональных праздников МЧС России. Гражданская оборона – это база министерства, поскольку является основным инструментом защиты населения, объектов экономики, материальных и культурных ценностей государства от угроз различного характера.
За 85 лет система мер по защите населения вместе с развитием международных отношений, безусловно, претерпела существенные изменения, но доказала свою состоятельность и актуальность. Первые планы гражданской обороны начали обсуждаться в 1920-х и в отдельных странах, в том числе и в России, были разработаны в 1930-х годах, как ответ на возрастающую опасность военной угрозы, а затем появление оружия массового поражения.
В истории современной России задачи гражданской обороны оказались вполне применимы для защиты населения не только от военных угроз, но также при стихийных бедствиях и техногенных катастрофах. В этом едином подходе как раз и заключается, как говорят международные эксперты, уникальность и сила российской системы гражданской обороны.
Задача нашего поколения – продолжить развитие системы комплексной безопасности населения и территорий за счёт высокой и надежной технологичности сил гражданской обороны, пропаганды знаний в области гражданской обороны и готовности населения к действиям при любых нештатных ситуациях. Особая роль здесь отводится профессионалам, то есть нам с вами. Мы должны грамотно координировать эту работу и выстраивать её в регионах так, чтобы многочисленные подразделения, формирования, службы и структуры действовали безотказно и слаженно. В интересах общества и каждого конкретного человека, на благо Отечества.
Я поздравляю всех руководителей гражданской обороны, а также коллективы, обеспечивающие мероприятия гражданской обороны, ветеранов системы ГО, своих подчинённых и всех граждан России с Днём гражданской обороны! Пожелаю крепкого здоровья, благополучной и безопасной жизни, успешного воплощения всех бытовых, служебных и личных планов, добра, мира и счастья!», - сказал генерал Диденко.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+