Гражданской обороне России 85 лет!

04.10.2017 10:53:07 (GMT+12)

4 октября система гражданской обороны России отмечает 85-летие образования. Этой юбилейной дате МЧС России посвятило весь текущий год, объявив его Годом гражданской обороны. Начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко обратился к личному составу и ветеранам служб ГО с праздничной речью. Слова поздравления в равной степени относятся и к руководителям всех органов власти, предприятий, организаций и ведомств, рядовым гражданам России.



«День гражданской обороны наряду с Днём спасателя и Днём пожарной охраны – один из основных профессиональных праздников МЧС России. Гражданская оборона – это база министерства, поскольку является основным инструментом защиты населения, объектов экономики, материальных и культурных ценностей государства от угроз различного характера.



За 85 лет система мер по защите населения вместе с развитием международных отношений, безусловно, претерпела существенные изменения, но доказала свою состоятельность и актуальность. Первые планы гражданской обороны начали обсуждаться в 1920-х и в отдельных странах, в том числе и в России, были разработаны в 1930-х годах, как ответ на возрастающую опасность военной угрозы, а затем появление оружия массового поражения.



В истории современной России задачи гражданской обороны оказались вполне применимы для защиты населения не только от военных угроз, но также при стихийных бедствиях и техногенных катастрофах. В этом едином подходе как раз и заключается, как говорят международные эксперты, уникальность и сила российской системы гражданской обороны.



Задача нашего поколения – продолжить развитие системы комплексной безопасности населения и территорий за счёт высокой и надежной технологичности сил гражданской обороны, пропаганды знаний в области гражданской обороны и готовности населения к действиям при любых нештатных ситуациях. Особая роль здесь отводится профессионалам, то есть нам с вами. Мы должны грамотно координировать эту работу и выстраивать её в регионах так, чтобы многочисленные подразделения, формирования, службы и структуры действовали безотказно и слаженно. В интересах общества и каждого конкретного человека, на благо Отечества.



Я поздравляю всех руководителей гражданской обороны, а также коллективы, обеспечивающие мероприятия гражданской обороны, ветеранов системы ГО, своих подчинённых и всех граждан России с Днём гражданской обороны! Пожелаю крепкого здоровья, благополучной и безопасной жизни, успешного воплощения всех бытовых, служебных и личных планов, добра, мира и счастья!», - сказал генерал Диденко.







