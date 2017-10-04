Владимир Путин: Вы первыми приходите на помощь тем, кто попал в беду

04.10.2017 10:47:19 (GMT+12)
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС и гражданской обороны России.
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 85-летием создания системы гражданской обороны Российской Федерации.
Вы по праву гордитесь профессионалами, высококлассными специалистами, которые закладывали основы службы, подавали пример мужества, верности Долгу и Присяге. Их имена – вписаны в героическую летопись Отечества.
Сегодня гражданская оборона – обладает мощным материальным, техническим, кадровым потенциалом. Участвуя в спасательных операциях, вы действуете чётко, слаженно и эффективно. Первыми приходите на помощь тем, кто попал в беду. И потому – ваша служба пользуется неизменным уважением и авторитетом в обществе.
Высокая ответственность, необходимость реагировать на новые вызовы – ставит перед вами масштабные, востребованные временем задачи. Важно активнее внедрять передовые технологии и оборудование, развивать системы предупреждения населения и прогнозирования рисков. Особое внимание – уделять вопросам просвещения в области безопасности жизнедеятельности человека.
Уверен, что сотрудники МЧС и сил гражданской обороны будут и впредь достойно выполнять свои служебные обязанности.
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