Гражданской обороне России – 85 лет

04.10.2017 10:15:37 (GMT+12)

Сегодня, 4 октября, исполняется 85 лет со дня образования Гражданской обороны (ГО) России.



Сотрудников и ветеранов ГО поздравляет начальник Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Роман Геннадьевич Чурсин:



«Уважаемые коллеги, ветераны гражданской обороны и все, кто имеет к этому празднику самое непосредственное отношение, примите искренние слова благодарности за Ваш многолетний благородный труд и ежедневную готовность прийти на помощь, умение четко и организованно действовать всюду, где стихия и бедствие приводят к чрезвычайным ситуациям, трагедиям и катастрофам! Своим трудом Вы заслужили почет и уважение коллег, не раз доказывали свой опыт, профессионализм, оперативность и высочайшую надежность!



Этот праздник свидетельствует об огромной значимости Гражданской обороны России, которая является одной из важнейших функций государства, составной частью оборонного строительства, обеспечения безопасности и защиты населения.



Искренне желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, успехов и удачи в благородной деятельности по защите национальных интересов нашей Родины и в приумножении славных традиций службы спасения!», - отметил Роман Геннадьевич.



День гражданской обороны – праздник не только сил МЧС России, но и всех, кто имеет отношение к гражданской обороне, а это – врачи, военные, коммунальщики, спасательные службы, предназначенные для решения задач ГО (службы охраны общественного порядка, оповещения и связи, медицинская, инженерная, противопожарная, коммунально-техническая, автотранспортная, защиты сельскохозяйственных растений и животных, торговли и питания, снабжения горюче-смазочными материалами, противопожарной охраны лесов, защиты культурных ценностей, информационно-психологического обеспечения, радиационной и химической защиты), профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования.



Эвакуация населения, решение вопросов жизнеобеспечения людей, оказавшихся в зоне ЧС, восстановление пострадавших объектов и коммуникаций, сопровождение гуманитарных грузов, сохранение культурного наследия – лишь некоторые из задач, выполнение которых – прерогатива сил и средств гражданской обороны.



Гражданская оборона появилась как система местной противовоздушной обороны (МПВО) в 1932 году.



Сегодня гражданская оборона - это система мероприятий по подготовке к защите и непосредственно по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. В мирное же время на первый план выходит задача по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. Для выполнения этой задачи и было создано МЧС.



В связи с празднованием 85-й годовщины со дня образования гражданской обороны России, 2017 год в системе МЧС России объявлен Годом гражданской обороны.



В рамках Года гражданской обороны на Камчатке специалисты «чрезвычайного» ведомства в течение всего года организуют для школьников и студентов, сотрудников различных организаций занятия, встречи, экскурсии в подразделениях МЧС России, тренировки и соревнования, показные занятия.



Часть занятий спасатели проводят в защитных сооружениях . В ходе специальных уроков спасатели и пожарные рассказывают школьникам и студентам об истории создания гражданской обороны в России и в мире, о ее функциях и основных задачах.



Кроме этого, специалисты напоминают слушателям о правилах безопасного поведения при возникновении различных экстремальных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе о действиях в случае выброса в окружающую среду химических и биологически опасных веществ, используемых в быту и промышленности, а также в случае землетрясений. В пожарных частях, поисково-спасательных отрядах, в Камчатском спасательном центре МЧС России, в Камчатском учебно-методическом центре по ГО и ЧС в течение всего года проходят дни открытых дверей.



(Пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю).



