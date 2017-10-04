Обзор «Российской газеты» за 4 октября 2017 года

04.10.2017 09:55:08 (GMT+12)

Только в «РГ»

О рыбаке и рыбке

Илья Шестаков: Задача нового законодательства ликвидировать вообще участки для платного рыболовства

Елена Березина

Красная икра на новогодние столы россиян приедет в этом году не с Сахалина, а с Камчатки, запрет на вылов омуля касается только промышленных рыбаков, любителей с удочкой по-прежнему ждут на Байкале, а последние участки платной рыбалки скоро прикроют. Об этом на «Деловом завтраке» в «Российской газете» рассказал Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству.

Интервью на 4 полосе



Эксклюзив

Стволы и корни

Новое в регистрации и контроле за оборотом гражданского оружия — публикуем регламент Росгвардии

Михаил Фалалеев

Один из первых документов Росгвардии публикуется в «Российской газете». В нем речь идет об оказании населению услуг по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение спортивного или охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия и спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему. До этого из силовых структур услуги оказывало только МВД. Получить лицензию или перерегистрировать длинноствольное охотничье ружье можно будет за 15 минут — именно такой максимальный срок стояния в очереди определен административным регламентом на оказание услуг населению, утвержденным приказом директора Национальной гвардии России.

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Образование

Олимпийский класс

97 способов поступить в МГУ, МГИМО и другие ведущие вузы по льготам

Ирина Ивойлова

Сегодня «РГ» печатает перечень олимпиад, других конкурсов и турниров школьников, которые дают им возможность поступить по льготе в вузы и получать гранты за достижения. Список по сравнению с прошлым годом расширился. В нем 97 олимпиад и других состязаний (в 2016—2017 учебном году льготы давали 88 олимпиад).

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Здоровье

В аптеках нельзя будет без рецепта купить антибиотики

Добить бактерию

Ольга Игнатова

Продажу антибиотиков в аптеках будут жестко контролировать. Как и применение их в сельском хозяйстве. Вчера правительство утвердило федеральную стратегию по борьбе с привыканием микробов к антибиотикам до 2030 года. Основным разработчиком документа стал Минздрав. Проблема антимикробной резистентности (привыкания) актуальна не только для России, но и для всего мира. По оценкам международных экспертов, она является причиной более 700 тысяч смертей ежегодно. К 2050 году эта цифра может увеличиться до 10 миллионов человек.

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ЖКХ

Долги котельных могут сорвать начало отопительного сезона

Батареи просят тепла

Ирина Жандарова

Отопительный сезон во многих регионах уже стартовал. Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» проверил готовность коммунальщиков к низким температурам. Так что нас ждет зимой холодной? Об этом обозреватель «Российской газеты» говорила с исполнительным директором организации Светланой Разворотневой.

Интервью на 5 полосе



Только в «РГ»

История с биографией

Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс представила в РИО коллекцию своих книг, в том числе «Ленина»

В Москву приехала Элен Каррер д’Анкосс — постоянный секретарь (президент) Французской академии, член Международного дискуссионного клуба «Валдай», иностранный член РАН, историк, специализирующийся на истории России. Г-жа Каррер д’Анкосс была и остается советником по русским делам президентов Миттерана, Ширака, Оланда и Макрона. В свое время, после публикации книги с прогнозом о распаде советской империи, ей был запрещен въезд в СССР. Позже Элен Каррер д’Анкосс встречали у нас со всеми почестями, она была собеседницей Горбачева, Ельцина и Путина. Она не только автор десятков книг о российской истории, в том числе биографий Екатерины Второй и Ленина, но и посредник между двумя великими культурами. Элен Каррер д’Анкосс имеет русские корни и превосходно говорит на русском языке. Корреспондент «РГ» побеседовал с президентом Французской академии об одном из героев ее книг.

Интервью на 6 полосе



Проект

Приказано оплатить

Верховный суд предложил взыскивать долги дачников в ускоренном порядке

Владислав Куликов

Вчера пленум Верховного суда России одобрил законопроект, помимо прочего разрешающий взыскивать в приказном порядке обязательные платежи и взносы с дачников и садоводов. Что такое приказной порядок? Когда долги очевидны, нет долгого разбирательства. В определенных ситуациях можно прийти в суд, написать заявление, и судья просто выпишет приказ. С этим документом можно идти к приставам.

Подробнее на 6 полосе



Проект

«Зебра» готова кусаться

Штраф за непропуск пешеходов увеличат

Владимир Баршев

Завтра правительство поддержит законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, который позволит в упрощенном порядке рассматривать присланные фотографии и видео нарушений. Об этом сообщил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов на публичном обсуждении Плана по обеспечению безопасности на пешеходных переходах. Это обсуждение прошло в очень широком формате, с привлечением многочисленных экспертов и журналистов. Точно также обсуждалась поправка в правила дорожного движения о формулировке термина «опасное вождение». Предложенные варианты и вошли в правила.

Подробнее на 7 полосе



Театр

Птичку жалко

В Москве гремит мюзикл «Чайка» в постановке южнокорейского режиссера

Максим Васюнов

Премьеру «Чайки» в Театре Луны уже назвали мировой. Режиссер — Те Сик Кан, в ролях российские звезды: Анастасия Стоцкая, Никита Пресняков, Иван Ожогин. В спектакле много поют. «Так легче показать русскую душу», — отвечает постановщик на вопрос журналистов, как он осмелился из Чехова сделать мюзикл сначала в Сеуле, затем в Таганроге, теперь в Москве. И, судя по первым отзывам, у Кана получилось сделать одну из самых русских «Чаек». О корейском взгляде на Чехова мы поговорили с режиссером.

Интервью на 9 полосе



Как это было

Спутник вместо бомбы

Вахтанг Вачнадзе: Первым слово «спутник» произнес Сергей Королев

Наталия Ячменникова

60 лет назад из космоса раздались знаменитые позывные первого искусственного спутника Земли. У него было кодовое обозначение — ПС-1. Простейший спутник-1.

Как создавалась ракета Р-7, без которой не было бы и спутника? Почему Никита Хрущев попросил «забросить» в космос что-нибудь еще? Почему ПС-1 не запел «Интернационал»? Об этом корреспондент «РГ» беседует с участником создания и запуска первого искусственного спутника Земли, соратником Сергея Королева, генеральным директором НПО «Энергия» в 1977–1991 годы Вахтангом Вачнадзе.

Интервью на 11 полосе



Только в «РГ»

Система Базаревича

Главный тренер сборной рассказал, как сделать российский баскетбол лучше

Илья Зубко, Илья Соболев

Две недели прошло после баскетбольного Евробаскета, на котором наша сборная показала лучший результат за последние шесть лет. Россияне стали на этом турнире четвертыми. Логично, что наш разговор с главным тренером сборной Сергеем Базаревичем, заглянувшим на днях в редакцию «РГ», начался именно с чемпионата Европы.

Интервью на 15 полосе



("Российская газета").