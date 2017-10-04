Обзор газеты "Московский комсомолец на Камчатке" за 4 октября 2017 года

04.10.2017 09:48:17 (GMT+12)

Обзор газеты "Московский комсомолец на Камчатке" за 4 октября 2017 года

ДЕТИ ВЗЯЛИ "ЩИТ И МЕЧ". Евгений Новосёлов: "Знать и уважать историю - очень важно для подрастающего поколения!".

КАМЧАТЦЫ ПОСТРОЯТ ДОРОГУ К БЛАГОРОДНЫМ МЕТАЛЛАМ. Озерновский комбинат будет добывать золото, серебро, медь, вольфрам, теллур и алмазы.

В ГЛУБИНКЕ СНЕСУТ НЕДОСТРОЕННУЮ КОТЕЛЬНУЮ. По просьбе фронтовиков на Камчатке будут снесены два заброшенных строительных объекта.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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