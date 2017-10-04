Обзор газеты "Московский комсомолец на Камчатке" за 4 октября 2017 года

04.10.2017 09:48:17 (GMT+12)

ДЕТИ ВЗЯЛИ "ЩИТ И МЕЧ". Евгений Новосёлов: "Знать и уважать историю - очень важно для подрастающего поколения!".



КАМЧАТЦЫ ПОСТРОЯТ ДОРОГУ К БЛАГОРОДНЫМ МЕТАЛЛАМ. Озерновский комбинат будет добывать золото, серебро, медь, вольфрам, теллур и алмазы.



В ГЛУБИНКЕ СНЕСУТ НЕДОСТРОЕННУЮ КОТЕЛЬНУЮ. По просьбе фронтовиков на Камчатке будут снесены два заброшенных строительных объекта.