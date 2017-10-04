Обзор газеты "Камчатское время" за 4 октября 2017 года

04.10.2017 09:38:45 (GMT+12)

В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПРОИЗОШЛО СЕРЬЁЗНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ. Как пишет газета "Конкурент", камчатское предприятие купило актив у известного приморского предпринимателя.



СПАСЁМ ВСЕГДА! Пожарные-добровольцы соревновались в умении бороться с огнём.



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