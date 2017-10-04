Обзор газеты "Камчатское время" за 4 октября 2017 года

04.10.2017 09:38:45 (GMT+12)

Обзор газеты "Камчатское время" за 4 октября 2017 года

В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПРОИЗОШЛО СЕРЬЁЗНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ. Как пишет газета "Конкурент", камчатское предприятие купило актив у известного приморского предпринимателя.

СПАСЁМ ВСЕГДА! Пожарные-добровольцы соревновались в умении бороться с огнём.

"МИСС СТУДЕНЧЕСТВО": КРАСИВАЯ И МУДРАЯ. Наша землячка Ольга Мудрая завоевала титул "Мисс студенчество Дальневосточного федерального округа".  

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

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