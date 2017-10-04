Камчатский метеокомментарий, 4 октября (277/88)

04.10.2017 05:53:38 (GMT+12)
В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +4°C, малооблачно, без осадков, ветер западный, северо-западный, 4 м/с, атмосферное давление: 733 мм рт. ст., относительная влажность: 80%.
Предварительный прогноз:
Утро: +5°С, малооблачно, без осадков.
День: +9°С, ясно, без осадков.
Вечер: +10°С, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.
Долгота светового дня: 11’25’’ (-4”).
Луна: 98% растущая.
Сегодня - Кондрат, Игнат.
Народ приметил: Кондрат, Игнат. Погода этого дня продержится без изменений четыре недели. Ясная погода при резком северо-восточном ветре предвещает холодную зиму. На Матвея с хорошей погодой распрощайся (Италия). Холод "всех людей к очагу погнал, а тепло на небо ушло" (Франция). А еще приметили: "Кондрат с Игнатом помогают богатеть богатым".
Именины у Дмитрия и Даниила. Дмитрий с греческого - "принадлежащий богине Деметре". Даниил с иврита - "судья Божий".
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 4 октября, 6.15 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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