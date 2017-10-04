Камчатский метеокомментарий, 4 октября (277/88)

04.10.2017 05:53:38 (GMT+12)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +4°C, малооблачно, без осадков, ветер западный, северо-западный, 4 м/с, атмосферное давление: 733 мм рт. ст., относительная влажность: 80%.



Предварительный прогноз:



Утро: +5°С, малооблачно, без осадков.



День: +9°С, ясно, без осадков.



Вечер: +10°С, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.



Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 11’25’’ (-4”).



Луна: 98% растущая.



Сегодня - Кондрат, Игнат.



Народ приметил: Кондрат, Игнат. Погода этого дня продержится без изменений четыре недели. Ясная погода при резком северо-восточном ветре предвещает холодную зиму. На Матвея с хорошей погодой распрощайся (Италия). Холод "всех людей к очагу погнал, а тепло на небо ушло" (Франция). А еще приметили: "Кондрат с Игнатом помогают богатеть богатым".



Именины у Дмитрия и Даниила. Дмитрий с греческого - "принадлежащий богине Деметре". Даниил с иврита - "судья Божий".



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 4 октября, 6.15 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



