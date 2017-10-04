Доброе утро, Камчатка! Բարի լույս!

04.10.2017 05:18:36 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка! Բարի լույս!

Сегодня среда, 4 октября 2017 года. По старому стилю 21 сентября.

По мусульманскому календарю — 14 мухаррама [I] 1439 г. хиджры

По еврейскому календарю — 14 тишрея 5778 года.

ЕСТЬ ПОВОД

Всемирный день животных.

День Космических войск России.

День гражданской обороны МЧС России.

День булочек с корицей в Швеции (Kanelbullens dag).

Чжунцю — праздник Луны и урожая в Китае.

●Чжунцю — праздник Луны и урожая — отмечают в Китае в 15-й день восьмого месяца по лунному календарю. Он приходится на середину осени, поэтому еще в древности его называли Чжунцю — середина осени. Праздник зародился в эпоху династии Тан и занимает важное место в китайском календаре — это день поклонения богу Луны.

Выходные длятся три дня. По традиции в день праздника китайцы едят особые сладкие пирожки и читают стихи при свете луны, которая в этот день считается самой круглой и самой яркой. Цветение кассии наполняет благоуханием романтические пейзажи лунной ночи.

Лунные лепешки напоминают о восстании китайского народа против монгольских завоевателей, так как много веков назад маленькие записки, запеченные в такие пирожки, призывали к бунту и неповиновению захватчикам. Тесто для таких пирожков готовят из зерен лотоса и дробленого кунжута.

В этот день влюбленные молят богов соединить их вместе, чтобы слиться в одно целое, подобно луне. Повсюду продаются маленькие цветные фонарики: вечером их зажигают в городских парках и полях родители вместе с детьми, которым по такому случаю разрешается поздно ложиться спать.

3 ОКТЯБРЯ В ИСТОРИИ

1582  По указу папы римского Григория XIII произошел переход на новый календарь, который был назван по имени папы григорианским.

1830  Близ города Керчь обнаружен курган Куль-Оба.

1937  Завершился рекордный по продолжительности полет советского дирижабля СССР В-6 «Осоавиахим».

1946  В каирский Коптский музей поступил первый манускрипт библиотеки Наг-Хаммади.

1957  На околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества.


РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

973 Аль-Бируни, азиатский ученый средневековья.  

1720  Джованни Пиранези, итальянский археолог, архитектор и художник-график.  

1800  Михаил Бестужев, русский политический деятель, декабрист.  

1800  Иван Горбачевский, русский государственный деятель, декабрист.  

1822  Ратерфорд Берчард Хейс, 19-й президент США (1877-1881), военный и политический деятель.  

1835  Григорий Потанин, русский географ, фольклорист, ботаник, этнограф, публицист.

1895  Рихард Зорге, советский разведчик.  

1916 Виталий Гинзбург, советский и российский физик-теоретик, академик, Нобелевский лауреат.  

1925  Марлен Хуциев, советский и российский режиссер, сценарист, актер и педагог, народный артист СССР.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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