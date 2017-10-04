Доброе утро, Камчатка! Բարի լույս!

04.10.2017 05:18:36 (GMT+12)

Сегодня среда, 4 октября 2017 года. По старому стилю 21 сентября.



По мусульманскому календарю — 14 мухаррама [I] 1439 г. хиджры



По еврейскому календарю — 14 тишрея 5778 года.



ЕСТЬ ПОВОД



Всемирный день животных.



День Космических войск России.



День гражданской обороны МЧС России.



День булочек с корицей в Швеции (Kanelbullens dag).



Чжунцю — праздник Луны и урожая в Китае.



●Чжунцю — праздник Луны и урожая — отмечают в Китае в 15-й день восьмого месяца по лунному календарю. Он приходится на середину осени, поэтому еще в древности его называли Чжунцю — середина осени. Праздник зародился в эпоху династии Тан и занимает важное место в китайском календаре — это день поклонения богу Луны.



Выходные длятся три дня. По традиции в день праздника китайцы едят особые сладкие пирожки и читают стихи при свете луны, которая в этот день считается самой круглой и самой яркой. Цветение кассии наполняет благоуханием романтические пейзажи лунной ночи.



Лунные лепешки напоминают о восстании китайского народа против монгольских завоевателей, так как много веков назад маленькие записки, запеченные в такие пирожки, призывали к бунту и неповиновению захватчикам. Тесто для таких пирожков готовят из зерен лотоса и дробленого кунжута.



В этот день влюбленные молят богов соединить их вместе, чтобы слиться в одно целое, подобно луне. Повсюду продаются маленькие цветные фонарики: вечером их зажигают в городских парках и полях родители вместе с детьми, которым по такому случаю разрешается поздно ложиться спать.



3 ОКТЯБРЯ В ИСТОРИИ



1582 По указу папы римского Григория XIII произошел переход на новый календарь, который был назван по имени папы григорианским.



1830 Близ города Керчь обнаружен курган Куль-Оба.



1937 Завершился рекордный по продолжительности полет советского дирижабля СССР В-6 «Осоавиахим».



1946 В каирский Коптский музей поступил первый манускрипт библиотеки Наг-Хаммади.



1957 На околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества.





РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



973 Аль-Бируни, азиатский ученый средневековья.



1720 Джованни Пиранези, итальянский археолог, архитектор и художник-график.



1800 Михаил Бестужев, русский политический деятель, декабрист.



1800 Иван Горбачевский, русский государственный деятель, декабрист.



1822 Ратерфорд Берчард Хейс, 19-й президент США (1877-1881), военный и политический деятель.



1835 Григорий Потанин, русский географ, фольклорист, ботаник, этнограф, публицист.



1895 Рихард Зорге, советский разведчик.



1916 Виталий Гинзбург, советский и российский физик-теоретик, академик, Нобелевский лауреат.



1925 Марлен Хуциев, советский и российский режиссер, сценарист, актер и педагог, народный артист СССР.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



