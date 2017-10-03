Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 4 октября 2017 года

03.10.2017 21:24:55 (GMT+12)

ЖЁСТКАЯ ПОСАДКА За что задержан главный полицейский Камчатки



«УБИТЫХ» ДОРОГ СТАЛО МЕНЬШЕ На каком месте Петропавловск в России



СЮРПРИЗ ВО ДВОРЕ В мэрии раскрыли секрет странных люков



ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ Кто обижается на карикатуры



ПОВЫСЯТ «МИНИМАЛКУ» Зарплату подтянут к прожиточному минимуму



ХУДЕТЬ! И ТОЧКА Смотреть на лишние килограммы невесело и даже обидно



Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 4 октября. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!



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