Обзор еженедельника «Камчатский край» за 4 октября 2017 года

03.10.2017 21:21:54 (GMT+12)
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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