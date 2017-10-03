Обзор еженедельника «Камчатский край» за 4 октября 2017 года

03.10.2017 21:21:54 (GMT+12)

Обзор еженедельника «Камчатский край» за 4 октября 2017 года

Пока, лосось! До встречи в мае! Владимир ГАЛИЦЫН – о высоких уловах, дорогой рыбе и новых заводах на Камчатке

«Минималку» поднимут дважды. В ближайшие 4 месяца на Камчатке дважды увеличат размер минимальной зарплаты

Льготные проездные для студентов – теперь с доставкой

За грибами! На Камчатке завершается еще одна путина – тихая, грибная…

«Прививка» против рака. Почему нельзя доверять интернет-рекламе «эффективных» лекарств от разных болезней

Главный полицейский Камчатки взят под стражу

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Волна «групп смерти» на Камчатке остановлена

Электрики приходят в полдень. Почему замена электросчетчиков – головная боль исключительно самих потребителей

Учитель и ученики: когда любовь взаимна

Здоровое сердце - величайшее благо

Афиша выходного дня, программа ТВ, кроссворд, гороскоп

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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