Спикеры дальневосточных парламентов собираются на Камчатке

03.10.2017 21:18:06 (GMT+12)

Председатели дальневосточных парламентов прибывают на Камчатку для участия 4 октября в заседании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».



Ассоциацию возглавляет председатель Законодательной Думы Хабаровского края Андрей Луговской. Помимо него, участие примут председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко, председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов, председатель Законодательного Собрания Амурской области Константин Дьяконов, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, председатель Думы Чукотского автономного округа Александр Маслов, председатель Законодательного Собрания Еврейской автономной области Любовь Павлова, председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин.



С приветственным словом к участникам заседания обратятся губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко. В повестке дня 14 вопросов, в том числе о проекте федерального закона о любительском рыболовстве, о правовом регулировании использования земель лесного фонда в ТОР, о создании инфраструктуры для проекта «Дальневосточный гектар» и другие.



Также в рамках работы Ассоциации 4 октября состоится круглый стол на тему: «О предоставлении государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».