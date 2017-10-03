Камчатский гороскоп, 4 октября

03.10.2017 20:40:04 (GMT+12)
Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:
Общее настроение дня усиливает чувствительность, рассеянность, мнительность, может ослабить волю и деловую хватку, снизить энергетический потенциал, затруднить рациональное мышление. Независимо от выбранной позиции и проделанной работы, возможны остаточные сомнения. Неприятие реальности может вести к эскапизму, уходу в виртуальный мир. Не исключена попытка компромисса с судьбой или собственной совестью. Не лучший момент для экспертизы, диагностики, планирования, договоренностей, принятия необратимых решений. Стоит снизить активность, отложить любые начинания. При склонности к депрессивным состояниям, желательно избегать всего, что провоцирует неприятные ассоциации и дурные предчувствия.
Рейтинг дня: 3+.
Опасное место для водителей и пешеходов: улица Вулканная.
День благоприятен для жителей улиц Пограничной, Владивостокской, Сахалинской, (в краевом центре), 26 км (в Елизове), села Никольское, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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