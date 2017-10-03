Камчатский гороскоп, 4 октября

03.10.2017 20:40:04 (GMT+12)

Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:



Общее настроение дня усиливает чувствительность, рассеянность, мнительность, может ослабить волю и деловую хватку, снизить энергетический потенциал, затруднить рациональное мышление. Независимо от выбранной позиции и проделанной работы, возможны остаточные сомнения. Неприятие реальности может вести к эскапизму, уходу в виртуальный мир. Не исключена попытка компромисса с судьбой или собственной совестью. Не лучший момент для экспертизы, диагностики, планирования, договоренностей, принятия необратимых решений. Стоит снизить активность, отложить любые начинания. При склонности к депрессивным состояниям, желательно избегать всего, что провоцирует неприятные ассоциации и дурные предчувствия.



Рейтинг дня: 3+.



Опасное место для водителей и пешеходов: улица Вулканная.



День благоприятен для жителей улиц Пограничной, Владивостокской, Сахалинской, (в краевом центре), 26 км (в Елизове), села Никольское, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.